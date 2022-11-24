«Она такая сказочница»: мать объяснила, почему не верила дочери, которая шесть лет обвиняла отчима в совращении

Девочка говорит, что отчим измывался над ней шесть лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в одном из районов, 40-летнего мужчину подозревают в том, что он шесть лет растлевал падчерицу. При этом, по предварительной информации, дочь неоднократно говорила матери о том, что происходит, но та предпочитала молчать. Об этом на общегородском собрании родителям рассказали присутствующие представители полиции и отдела опеки. 12-летнюю девочку забрали из семьи и поместили в реабилитационный центр.

ОТЧИМ ОТПРАВИЛСЯ В СИЗО, А МАТЬ – НА РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, сейчас сожитель задержан. Он – в СИЗО. В отношении мужчины завела дело.

Тем временем мать школьницы даже ходила на то самое родительское собрание, наделавшее в городе много шума.

По словам источника, женщина объясняет свое бездействие тем, что была уверена - дочь все придумала.

- Она такая сказочница, - сказала дончака на допросе. - Спустя время она брала свои слова обратно и заявляла, что это такая шутка. Я не верила ей, думала, фантазирует, - объясняла женщина во время проверки.

СЕМЬЯ СЧИТАЛАСЬ БЛАГОПОЛУЧНОЙ

Семья считалась благополучной. Девочка – единственный ребенок у матери: в школу всегда приходила аккуратно одетая, зарекомендовывала себя целеустремленным ребенком с лидерскими качествами.

- Бойкая, умела отстаивать свое мнение, - отмечает источник издания в администрации города.

К слову, в последнее время между гражданскими супругами случился разлад. Мать и дочь переехали к бабушке.

Не ясно, что послужило причиной расставания, но точно не жалобы девочки.

По словам соседей и знакомых семьи, женщина пыталась возобновить связь с экс-любовником и периодически приезжала к нему с ночевкой. А вот дочь отчаянно не хотела того, чтобы мать вновь сходилась со своим сожителем. Сейчас с девочкой работают психологи.

ЧТО ГОВОРИТ СПЕЦИАЛИСТ

Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» психолог Елена Гирявая, такие вещи однозначно не проходят бесследно.

- У ребенка нарушена привязанность, потому что девочка обманута и предана близкими людьми, которые и формируют надежный тип привязанности. Девочка все время себя чувствует жертвой, ее никто не спасает, ее предают и используют. Как может сложиться в дальнейшем ее жизнь, когда она чувствует, что она и ее желания – никто и ничто? Это очень тяжело. Ребенку необходимо сейчас восстанавливаться и физически, и психологически. Это, конечно, очень страшно. Ведь столько лет она жила в страхе, не чувствовал себя в безопасности даже дома, - прокомментировала Елена Гирявая.

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