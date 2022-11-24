В Ростовской области 12-летнюю девочку с молчаливого согласия матери шесть лет совращал отчим

Ребенка забрали из семьи органы опеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из районов Ростовской области сожитель матери шесть лет истязал ребенка. Эту информацию озвучили на общегородском родительском собрании, которое ежегодно проводят в целях профилактики.

«МАТЬ ЛИШЬ ОТМАХНУЛАСЬ»

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что мужчина сейчас находится в СИЗО. Не исключено, что вскоре там же окажется и родная мать девочки.

Дело в том, что насильственные действия в отношении ребенка отчим совершал при молчаливом согласии гражданской жены-домохозяйки. Измывательства продолжались на протяжении шести долгих лет. Ребенок пытался найти помощь у самого близкого человека – у своей мамы.

На собрании прозвучало, что девочка рассказал ей об этом, но та лишь отмахнулась от дочери. Возможно, женщина решила, что ребенок сочиняет.

Школьница говорила о том, что происходит дома и своим подругам. Но просила их хранить тайну, поэтому приятельницы держали язык за зубами.

О происходящем знала и родная бабушка пострадавшей. Но пенсионерка тоже не протянула руку помощи.

- Твоя дочь, ты и разбирайся с ней, - заявила она горе-мамаше.

ТРЕВОГУ ЗАБИЛА ПОДРУГА

Тревогу забила подруга матери, которая приехала в гости из другого города. Ей девочка, как на духу, рассказала об измывательствах отчима. Женщина сразу же пошла в полицию.

Сейчас мужчина задержан, на него завели уголовное дело и избрали меру пресечения в виде ареста. Не исключено, что дело заведут и на мать. Во время допросов женщина разразилась слезами. По словам источника издания, она клялась, что вообще не догадывалась о том, что творит сожитель.

О семье известно, что она считалась благополучной. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла, спиртным не злоупотребляли.

- Расследованием занимается Следственный комитет и органы дознания. Семью поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, - сказали в правоохранительных органах.

Девочку, которой сейчас уже 12 лет, забрали из семьи. С ней работают психологи.

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