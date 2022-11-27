Прогноз на матч «Ростов» - «Ахмат»: как пройдет игра 6-го тура Кубка России

Ростовчане сегодня настроены только на победу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 ноября на стадионе «Ростов Арена» состоится матч ФК «Ростов» - «Ахмат». Встреча 6-го тура Кубка России начнется в 14 часов по московскому времени. Рассказываем о расположении команд в турнирной таблице и публикуем прогноз на матч.

РАССТАНОВКА СИЛ

ФК «Ростов» за пять прошедших кубковых игр дважды одерживал верх, но трижды уступал. Донская команда с шестью очками находится на четвертом, последнем месте. Грозненцы - лидеры группы, занимают первую строку с девятью очками.

Клубы дважды играли друг с другом в этом сезоне. В рамках чемпионата России донские спортсмены обыграли соперников со счетом 1:2, но в одной из встреч Кубка России победил «Ахмат» - 3:1.

«РОСТОВУ» НУЖНА ПОБЕДА

Ростовчанам сегодня нужна только победа, которая изменит ситуацию: до спасительного третьего места - всего одно очко.

До этого желто-синие стартовали Кубке с двух побед, но потом трижды проиграли. Команда все еще сохраняет шанс на плей-офф.

В «Ахмате» ранее произошла отставка Андрея Талалаева. Специалиста сменил Сергей Таушев, но это не особенно повлияло на состояние игроков и их достижения. В пяти кубковых матчах спортсмены трижды выигрывали, а в чемпионате имеют четыре победы при трех поражениях.

ПРОГНОЗ

Спортивные эксперты уверены, что сегодня забьют обе команды, однако с каким счетом сказать наверняка нельзя. Эксперты отмечают, что «Ахмат» - соперник не из простых, но ростовчане сейчас более чем настроены выиграть. Игроки и той, и другой команд достаточно сильные и находятся в хорошей форме.

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