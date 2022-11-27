«Ростов» - «Ахмат» 27 ноября 2022: прямая трансляция матча 6 тура Кубка России

Следите за ходом матча на «КП - Ростов-на-Дону». Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч ФК «Ростов» - «Ахмат». Противостояние в рамках 6-го тура Кубка России начнется в 14 часов по московскому времени. Ведем прямую трансляцию матча на сайте «КП - Ростов-на-Дону».

Матч завершился победой ФК «Ростов» со счетом 3:0 (2:0)

90 Добавили 3 минуты

89 Передача Глебова. Щетинин отправил мяч Голенкову, который ударил головой, но забить не смог

86 третий гол ростовчан. Забил Голенков

85 Комличенко и Байрамяна заменили на Голенкова и Миронова

79 Олейников из угла подал мяч на Ильина, тот отбил в ростовского защитника

77 Быстрая атака грозненцев. Конате передал мяч в штрафную. Агаларов пробил в Глебова Угловой у гостей

76 Щетинин получил по ногам от Журавлева

74 Вместо Полоза на поле выходит Мельников в ростовской команде

73 Щетинин получил желтую карточку

70 Щетинин схватил за руку Олейникова и нарушил правила

Объявляют, что на трибунах сегодня свыше 10,5 тысячи зрителей

65 желтая карточка Ланговичу

64 Семенов ударил Щетинина по ногам и получил желтую карточку

63 Замена у «Ахмата». Беришу на поле сменил Агаларов

62 Бериша пострадал в борьбе с Полозам. Держится за бедро

61 Тимофеев переда мяч Конате, Песьяков успешно защитил ворота «Ростова»

58 две опасные атаки подряд провели ростовчане, но забить не смогли

54 Байрамян отправил мяч из угла, сильно пробил Щетинин, но гола не произошло

52 Уткин переда мяч Комличенко, который пробил в руки Шелии

50 Жесткий удар в ногу получил Байрамян от Харина. Желтая карточка Харину

48 атаку желто-синих остановил Шелия

Чтобы иметь преимущество в будущем, «Ростову» нужен еще один гол

Второй тайм.

+2 Опасно у ворот ростовчан. Бериша отправил мяч, но его поймал Песьяков

+1 Добавили две минуты. Комличенко снова сидит на газоне и держится за ногу. Зацепил игрока Семенов

45 - желтая карточка для Комличенко. Пытался накрыть Садулаева

42 - еще один гол ростовчан. Блестящая подача Щетинина Николаю Комличенко

38 - подача на дальнюю штангу, Конате не успел добраться до мяча

34 - Комличенко пятился назад и столкнулся с Журавлевым. Комличенко держится за голову. У Журавлева разбит нос

33 - Глебов попал по ноге Конате. Желтая карточка

30 - Чернов пытался завладеть мячом после Уткина в штрафной соперников. Мяч взял Шелия

26 - Комличенко вернулся, он не успел поймать подачу от Глебова

24 - Уткин сбил на газон Трошечика, который до этого попал локтем по Комличенко

21 - Комличенко лежит на газоне, соперник попал ему в глаз. Ростовчанин покинул поле

19 - быстрая ответная атака соперников из Грозного не удалась

17 - Первый гол забил Андрей Лангович, 19-летний фланговый защитник

15 - Опасный момент. Уткин передал мяч Комличенко, который ударил в угол. Вратарь остановил эту атаку. Полоз пытался добить, но ему помешал Уциев

11 - После углового мяч от Байрамяна попал к Чернову, который удар со штрафной, но попал в Семенова

9 - Мяч в штрафной, но полузащитник грозненцев упустил его во время противостояния с Осипенко

6 - Осипенко получил желтую карточку за то, что задел ноги Олейникова

2 Олейников из «Ахмата» переиграл соперников, но его остановил Глебов

ИГРА НАЧАЛАСЬ

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ФК «АХМАТ»

88 - Шелия, 15, - Семенов, 44 - Журавлев, 40 - Уциев, 59 - Харин, 94 - Тимофеев, 25 - Трошечкин, 21 - Олейников, 7 - Бериша, 11 - Садулаев, 13 - Конате. Запасные: 35 - Ташаев, 95 - Цуцулаев, 92 - Иналкаев, 17 - Карапузов, 19 - Фольмер, 71 - Якуев, 29 - Ильин, 90 - Альсултанов, 77 - Агаларов

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ФК «РОСТОВ»

30 - Песьяков, 28 - Чернов, 55 - Осипенко, 92 - Мелехин, 87 - Лангович, 15 - Глебов, 88 - Щетинин, 47 - Уткин, 19 - Байрамян, 7- Полоз, 27 - Комличенко. Запасные: 68 - Григорьев, 12- Цулая, 23 - Тугарев, 29 - Мухин, 94 - Ковальков, 58 - Шанталий, 77 - Мельников, 8 - Миронов, 18 - Прохин, 69 - Голенков

ПОГОДА

В донской столице сейчас пасмурно. Днем температура воздуха должна составлять +4-5 градусов. Ветер восточный около 3,7 м/с.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Спортивные эксперты уверены, что сегодня забьют обе команды, однако с каким счетом сказать наверняка нельзя. Отмечается, что «Ахмат» - соперник не из простых, но ростовчане сейчас более чем настроены выиграть. «Ростову» нужна сегодня только победа, от третьего места команду отделяет всего одно очко.

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