В Ростовской области планируют провести порядка 100 крупных мероприятий, посвященных Году педагога и наставника

Помимо конкурсов, в планах реализовать проекты, которые освещают деятельность по развитию образовательной сферы. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области обсудили план мероприятий по Году педагога и наставника. В планах провести порядка 100 масштабных событий. Об этом сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов во время на заседания регионального оргкомитета.

– Возродить престиж профессии учителя, признать особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, – основная цель объявленного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Года педагога и наставника, – сообщил Игорь Гуськов.

Одними из главных событий станет педагогическая конференция в конце лета, а также региональный фестиваль лучших практик наставничества «Вместе к успеху». Кроме того дончан ждет ежегодный конкурс «Учитель года» и торжественный прием «Учителями славится Россия». Кроме того, пройдут конкурсы на определение лучшего педагогического работника системы дошкольного, дополнительного образования и СПО, а также лучшего преподавателя детских школ искусств. Лучших работников в сфере образования отметят премиями губернатора Ростовской области.

Помимо конкурсов, в планах реализовать проекты, которые освещают деятельность по развитию образовательной сферы. В планах также включены акции по празднованию 200-летия со дня рождения известного русского педагога К.Д.Ушинского.

В ходе заседания участники обсудили и задачи предстоящего года. Главное – повысить интерес молодого населения к педагогической сфере. Необходимо привлечь в вузы творческих, талантливых и способных абитуриентов. Для этого планируют провести региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников, областной конкурс школьных проектов по педагогике и психологии, студенческие педконференции и видеолектории.

– Наша задача – чтобы на Дону знали о событиях Года педагога и наставника, чтобы каждый житель чувствовал сопричастность большому и важному делу – признанию высокого статуса учителя, поддержке всего педагогического сообщества, – подчеркнул Игорь Гуськов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области за 2022 год капитально отремонтировали более 1000 многоквартирных домов

Особое внимание было уделено ремонту фасадов, кровли крыш и системе электроснабжения

(Подробности)