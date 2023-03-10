В правительстве Ростовской области рассказали о новом порядке въезда в регион из ЛДНР

Меры помогут обезопасить граждан Ростовской области Фото: Александр ГЛУЗ

В правительстве Ростовской области рассказали о новом порядке въезда в регион из Донецкой и Луганской Народных Республик. Реализация указа губернатора донского региона №20 поможет упорядочить правила пересечения административной границы с новыми территориями и обезопасит жителей области.

- При подготовке документа был учтен опыт других субъектов, в частности – Белгородской области, - пояснил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. – Положения указа содержат исчерпывающий перечень пунктов пропуска и мест пересечения административной границы с ЛДНР, а также необходимых для этого документов, – отметил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Документ, который вводит дополнительные меры по реализации указа Президента РФ от 19 октября 2022 года №757, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал 9 марта.

Установление порядка пересечения административной границы позволит уменьшить количество вопросов, связанных с осуществлением контрольно-проверочных мероприятий на административной границе региона.

Въезд (проход) лиц на территорию Ростовской области с территории Донецкой Народной Республики, а также выезд (выход) лиц с территории Ростовской области на территорию ДНР может осуществляться только через несколько автомобильных пунктов пропуска. Это Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское).

Из Луганской Народной Республики на территорию Ростовской области въезд (проход) и выезд (выход) возможен только через автомобильные пункты пропуска в Донецке (Изварино), Гуково, Новошахтинске, Чертково, через железнодорожный пункт пропуска Гуково и места пересечения границы Титовка (Александровка), Можаевка (Герасимовка), Донецк (Северный), Донецк (Краснодарский), Нижний Швырев (Краснодарский), Верхний Швырев (Верхняя Герасимовка), Нижняя Ореховка (Поповка), Алексеево-Тузловка (Новоборовцы). Кроме того, для лиц, задействованных в восстановлении инфраструктуры ЛНР, возможен проезд через автомобильный пункт пропуска Волошино.

Вне указанных автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд с нее запрещен.

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