Врачи спасли зрение 13-летнему подростку, которому случайно попали в глаз острым карандашом

Врачам удалось спасти мальчику глаз и зрение. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове офтальмологи спасли зрение 13-летнему подростку, которому случайно попали в глаз острым карандашом. Родители немедленно обратились с ребенком в больницу. Врачи констатировали у мальчика проникающее ранение роговицы с выпадением оболочек, частичный гемофтальм и другие осложнения. Ребенок был госпитализирован и прооперирован. Врачам удалось спасти мальчику глаз и зрение. Сейчас он уже выписан из больницы и находится под дальнейшим наблюдением врачей по месту жительства.

Как оказалось, у офтальмохирургов в ГБСМП огромный и бесценный опыт спасения зрения пациентов, получивших подобные травмы.

Так, два года назад здесь спасли глаз и зрение подростку, который случайно во дворе напоролся на металлический прут. Девочке, за веко которой зацепился металлический крючок для рыболовной ловли. Подростка, получившего контузию глаза во время игры в пейнтбол, и девочку, нечаянно плеснувшую себе в лицо химической жидкостью. А еще - подростков, которым в глаза попали петарды. Детей, глазки которых были случайно повреждены домашними животными.

- Такие травмы, к сожалению, не редкость, - подчеркнула завотделением офтальмологии Ирина Шангичева. - И мы, офтальмологи, не устаем предупреждать и подростков и их родителей, постоянно напоминая о том, что нужно быть очень осторожными, не совершать резких движений, не махать руками, не бегать, если в руках находятся острые предметы, такие, как карандаш или шариковая ручка. Не экспериментировать с химическими жидкостями. Быть аккуратными в быту и во время игр с домашними животными. Давайте вместе беречь зрение наших детей. Это самое дорогое, что у нас есть!

Главное, при получении повреждений глаз, не теряя драгоценного времени немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. В нашей больнице действует круглосуточный глазной травмпункт

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