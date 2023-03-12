«Ростов» - «Пари НН» 12 марта 2023: прямая трансляция матча 19 тура Кубка России

На стадионе "Ростов-Арена" 12 марта играют росвточане и ФК "Пари-НН". Фото: пресс-служба ФК "Ростов" "

Матч «Ростов» - «Пари НН» пройдет 12 марта на стадионе «Ростов-Арена». Начало игры 19-ого тура Кубка России — в 19.30.Обсуживать игру доверили Антону Фролову. Следим за ходом встречи в онлайн-режиме.

СТАТИСТИКА И ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ РОСТОВ - ПАРИ НН

Команды между собой провели три встречи, в двух из которых южане добились победы. Можно ожидать большое количество мячей в игре, так как их встреча в первом круге завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ростова». Но стоит добавить, что тогда нижегородцев тренировал Михаил Галактионов, который сейчас перебрался в «Локомотив».

КАК В ДЕНЬ МАТЧА БУДЕТ ХОДИТЬ ТРАНСПОРТ

Отметим, что из-за матча была скорректирована работа общественного транспорта.

- Так, с 18:00 до 22:00 для удобства болельщиков будет организована работа дополнительного графика на муниципальном автобусном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж», - прокомментировали в городском департаменте транспорта.

Перерыв. Первый тайм закончился ничьей.

20.12 "Ростов" заработал стандартное положение на левом фланге, Даниил Уткин быстро покатил мяч вперёд на Дмитрий Полоза, тот вошёл в штрафную и нанёс отличный обводящий удар в дальнюю "девятку", но получилось немного выше перекладины.

19.57. Какая ошибка. Александр Сильянов от своей штрафной площади под прессингом соперника выдал крайне неудачный пас, который перехватил Тимур Сулейманов. Нападающий "Пари НН" выстрелил из выгодной позиции - "Ростов" спас Сергей Песьяков. Подоспевший на добивание Даниил Корнюшин не попал в ближнюю "девятку"!

19.55 Есть первый голевой момент! Дмитрий Полоз с левого фланга сместился чуть в центр и выдал шикарный резанный навес на дальнюю штангу, Хорен Байрамян головой пробил из убойной позиции в ближний угол, а Никита Гойло по-настоящему спас свою команду!

19.46 Хорен Байрамян и Кирилл Щетинин разыграли мяч на правом фланге, но затем случилась потеря. "Ростов" в стартовый отрезок поединка играет с заметным преимуществом. Счет пока 0:0.

19.35 Даниил Корнюшин сразу же подключился по правому флангу и заработал угловой. Ярослав Михайлов выполнил не самый удачный навес на ближнюю штангу, но гости выиграли подбор. Далее мяч заметался по штрафной площади "Ростова", было сразу несколько заблокированных ударов, а в конце концов Лукас Масоэро послал игровой снаряд в руки Сергея Песьякова.

19.30 Матч начался. Поехали!

19.18. ФК "Ростов" провел разминку прямо на поле. До начала матча осталось 10 минут.

18. 45 А ростовчане играют таким составом:

Состав желто-синих. Фото: пресс-служба клуба

18.40 Состав ФК "Пари НН":

Стал известен список игроков ФК "Пари НН". Фото: пресс-служба клуба

18.00. Ростовская команда уже на стадионе. Они выложили в соцсети снимки с "Ростов Арены", а фото подписали так: "Надо побеждать".

Ростовская команда прибыла на стадион. Фото: ФК "Ростов"

17.42 - Вечер обещает быть интересным, - написали желто-синие на своей странице в соцсети.

17.35. Команда противника уже на стадионе. Кстати, ФК «Пари НН» сегодня разминались в тренажерном зале.

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