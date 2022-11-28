В Ростовской области девочка отправила участнику СВО письмо, а через полгода получила подарок от разведчика

Милана получила письмо и игрушку от участника СВО. Фото: из архива героя публикации

Милана из города Миллерово в Ростовской области, как и все дети, любит игры, мультики и прогулки с друзьями, а их у нее – немало. А недавно у ученицы второго класса появился еще один друг. Это не мальчишка с соседнего двора, а настоящий герой – разведчик, который участвует в специальной военной операции.

ДОБРОЕ ПИСЬМО

О том, как завязалась необычная дружба, рассказала «КП-Ростов-на-Дону» классный руководитель Наталья Устинова. По словам педагога из Миллеровской школы № 8, весной в городе проходила акция «Отчизны верные сыны».

- Суть в том, что дети написали письма для участников СВО. Ребята говорили солдатам о том, как верят в них и как сильно ждут их возвращения , - рассказывает Наталья Юрьевна.

И среди сотни писем учеников оказалось и послание от Миланы.

- Здравствуй, незнакомый солдат! Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой. Служба твоя нелегка, но очень важна. Думаю, что ты сильный и смелый. Мы знаем, что тебе тяжело. Желаю тебе, солдат, справиться со всеми трудностями. Здоровья, побед, сил, стабильности! – написала девочка.

Девочка написала разведчику письмо. Фото: из архива героя публикации

ЧУДО ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Казалось бы, на этом история должна была закончиться.

- Мы отнесли письма в Дом культуры, а дальше их отправили на Донбасс, - продолжает Наталья Устинова.

Но позже Милана получила ответ от участника специальной военной операции.

Дело в том, что школьница указала на конверте свой город, имя и номер школы. Участнику СВО не составило труда через соцсети найти родителей девочки и узнать точный адрес проживания ребенка.

После этого боец отправил девочке посылку с подарком и вложенным в коробку ответным письмом.

Солдат написал ответ школьнице. Фото: из архива семьи

ЗАЙКА ОТ ГЕРОЯ

Свой запоздалый ответ длиною в полгода мужчина объяснил тем, что находился без связи в зоне СВО, где выполнял боевые задачи.

И вот, приехав домой в отпуск, мужчина первым делом решил связаться с девочкой.

Оказалось, что послание школьницы попало к разведчику из Карачаево-Черкессии. Вадим, отец сыновей - двойняшек, был очень тронут словами школьницы.

Ее письмо стало для мужчины талисманом. Перед каждым боем или опасным заданием он клал его в нагрудный карман.

Письмо от Миланы попало к разведчику. Фото: из архива семьи

Разведчик прислал плюшевого зайчика с символикой Z. В конце послания мужчина пожелал девочке крепкого здоровья и успехов в учебе

- Твой друг Вадим! Зайка на память, - добавил разведчик.

К слову, мужчина сейчас вновь в зоне СВО. И письмо от девочки – при нем. А плюшевый зайчик теперь – самая любимая игрушка второклассницы.

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