В Ростовской области трое мужчин с помощью подзорной трубы и тротиловой шашки ограбили букмекерские конторы

В Ростовской области за разбои осудили жителя Азова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области трое мужчин «сколотили» банду и грабили букмекерские конторы в Ростове, Азове и даже на Кубани, сообщает Азовский городской суд. Как выяснила «КП - Ростов-на-Дону», для этого они использовали самые разные предметы - от гранаты до подзорной трубы.

НОЖ, ПИСТОЛЕТ И ТРОТИЛ

Роли в группе были строго распределены. Два человека врывались в организации и, угрожая расправой, забирали деньги. Третий участник банды, которого злоумышленники называли между собой «таксист», отвечал за передвижение. На своей машине марки «Фиат» мужчина привозил парочку к месту нападения, а потом увозил.

В суде рассказали, что банда готовилась к преступлениям тщательно, используя различный арсенал. Так, у злоумышленников при обысках нашли тротил и боеприпасы для ручных и осколочных гранат, а еще - тротиловую шашку.

Перед тем, как совершить налет, банда следила за объектом с помощью бинокля и подзорной трубы - их также нашли во время обысков.

Ну а на сам разбой мужчины шли в балаклавах и перчатках, чтобы не оставлять отпечатки пальцев. Для устрашения сотрудников организаций, они брали нож, пневматический пистолет, гранату и даже тротиловую шашку.

У грабителей была договоренность пускать в ход оружие только в крайнем случае. Забегая в букмекерские конторы, злоумышленники связывали кассиров, а затем заклеивали рты скотчем. После начинали опустошать кассы. А затем уезжали с «таксистом».

ГОВОРИЛ, ЧТО БЫЛ ПРОСТО ТАКСИСТОМ

Двое подельников, которые врывались в букмекерские конторы, уже осуждены. За их плечами – целый шлейф разбоев и грабежей. В прокуратуре Азова уточнили, что они орудовали не только на Дону, но и на Кубани.

Перевозивший их водитель до последнего настаивал на том, что не догадывался о намерениях пассажиров. Тем не менее в отношении него возбудили уголовное дело по статям «Грабеж», «Разбой» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ».

Суд установил, что «таксист» участвовал в двух нападениях в Ростовской области. Сумма ущерба, причиненного во время налетов с его участием, составила 61 тысячу рублей.

В Азове на днях ему вынесли приговор.

- Азовской межрайонной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении злоумышленника. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года, - сообщил старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

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