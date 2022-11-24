Житель Ростовской области забил до смерти пенсионерку из-за того, что та случайно уронила с балкона прищепки

Злоумышленнику назначили суровый приговор, который он будет обжаловать

В Ростовской области, в Таганроге, к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии приговорили 25-летнего местного жителя. По данным городского суда, молодой мужчина совершил не одно преступление. Так, у него уже есть судимость за кражи. Но самым страшным преступлением стало убийство.

НА ПРЕСТУПОЛЕНИЕ РЕШИЛСЯ СПОНТАННО

Сам злоумышленник не согласен с приговором и будет его обжаловать, но шансы выиграть апелляцию, говорит источник издания, крайне малы, потому что доказательная база очень крепкая.

На преступление неженатый мужчина, работающий грузчиком, решился спонтанно. В марте этого года он бездельничал, прохлаждаясь во дворе одной из многоэтажек.

Тут Александр (имя изменено – прим. ред.) увидел, как пожилая незнакомая женщина развешивает на веревке, протянутой на балконе, белье.

По его словам, пенсионерка нечаянно уронила прищепки. И, как позже заявит злоумышленник, он ей сказал об этом. А потом между ними якобы вспыхнула ссора. Тогда Александр, с его слов, решил разобраться с незнакомкой.

ЗАШЕЛ В ПОДЪЕЗД, ПРЕДСТАВИВШИСЬ ПОДЧТАЛЬОНОМ

Как пояснила государственный обвинитель, помощник прокурора Таганрога Елена Цыцорина, злоумышленник наугад позвонил в домофон, и, представившись почтальоном, зашел в подъезд и поднялся на четвертый этаж.

Пенсионерка открыла дверь незнакомцу, и тот ударил ее по голове. Женщина упала на пол, а злоумышленник проник в квартиру. Он сразу замкнул за собой дверь, а потом еще несколько раз ударил пожилую хозяйку квартиры.

СВЯЗАЛ ПРОСТЫНЕЙ

Как рассказал источник издания, Александр перетащил женщину в гостиную, положил лицом в пол рядом с подоконником, а после привязал простыней к батарее.

После чего начал изучать имущество хозяйки квартиры. В комоде он нашел то, что искал: чуть больше двухсот тысяч рублей, золотую цепочку, крестик и другие украшения. Забрав все это, мужчина скрылся.

Скорую и полицию вызвал сын, который в тот день решил навестить мать.

Подозреваемого оперативно задержали.

Как сообщили в пресс-службе суда Таганрога, ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшей.

- Злоумышленник, использовав малозначительный повод, решил совершить хищение имущества. Ему предъявили обвинение по статьям «Разбой» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшей, - прокомментировала государственный обвинитель , помощник прокурора Таганрога Елена Цыцорина.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что таганрожцу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режим.

- Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

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