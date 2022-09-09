Следком выясняет детали преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из сел Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 14-летней девочки. Школьница пропала 7 сентября, а спустя сутки ее тело нашли на окраине села. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности громкого происшествия.

В среду Женя (имя изменено – прим. ред.) как обычно отправилась в школу. Девочка специально проснулась пораньше - торопилась на уроки.

- Она вышла из дома в пятнадцать минут восьмого, но до школы так и не дошла. Домой не вернулась, - говорит источник издания в правоохранительных органах региона.

По словам местных жителей, Женя всегда была хорошей, домашней девочкой и никогда не уходила из дома надолго.

- Ее воспитывала бабушка. Она в тот же день обратилась с заявлением в полицию, - пояснил источник издания.

Девочку искали и волонтеры, и оперативники. Через два дня местные жители нашли вещи ребенка на окраине села.

- Около заброшенной шахты двое мужчин сначала увидели портфель, а потом, чуть дальше, обувь. Мужчины сразу обратились в полицию,- пояснил источник издания.

Правоохранители обнаружили тело школьницы. Подозреваемый после того, как расправился с девочкой, закопал ее рядом с угольной шахтой.

Злоумышленник уже задержан. Им оказался 34-летний житель того же поселка, в котором жила Женя. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия с подозреваемым.

"КП-Ростов-на-Дону" приносит искренние соболезнования родным и близким убитой.

Расследование уголовного дела продолжается.

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