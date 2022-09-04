Многодетного отца из Ростова обвиняют в том, что он издевался над детьми и выбил дочери зуб

Правоохранители выяснят, что происходит в многодетой семье на самом деле Фото: Светлана Макеева

В Ростове многодетного отца обвинили в том, что он жестоко обращался с двумя сыновьями возрастом 10 и 11 лет, и с семилетней дочерью, рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Так, в заявлении, которое поступило в правоохранительные органы, говорится, что мужчина поднимает руку на сыновей и, якобы, даже выбил дочери зуб.

Источник издания пояснил, что дети — приемные. По словам собеседника, жалобу написала близкая родственница семьи, которая также претендует на опеку над ребятами.

- Многодетная семья является благополучной, тем не менее, проверка будет проведена, - сказал источник. - Не исключено, что родственница могла оклеветать приемных родителей.

Отметим, что сообщения о жестоком обращении с детьми также были опубликованы в городских пабликах.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сказали, что по факту публикаций также пройдет проверка.

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