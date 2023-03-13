После теплых выходных дончан ждет прохладная неделя. Фото: Кристина Круговых

Погода в марте обманчивая: поманила теплыми выходными, и ростовчане сменили теплые куртки на плащи, а теперь задул холодный ветер, чтобы не расслаблялись. На этой неделе под рукой придется держать уже что-то среднее между теплой и легкой весенней верхней одеждой, а чтобы вы могли сами ориентироваться, подробнее про погоду на ближайшую пятидневку расскажем по прогнозу от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 13 марта, облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью порывы 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +7-9 градусов.

Во вторник, 14 марта, также облачно. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до 0, днем +9-11.

В среду, 15 марта, на небе погода без изменений — солнце будет периодически проглядывать из-за облаков. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, с порывами ночью 12-14, а днем до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3-5 градусов, днем +12-14.

В четверг и пятницу небо затянет облаками, при воздух на пару градусов потеплеет, особенно в последний рабочий день. Ветер немного ослабнет в четверг и усилится в пятницу. Также в пятницу возможен небольшой дождь.

В Ростовской области в понедельник облачно с прояснениями. После ночного дождя днем он пройдет лишь в нескольких районах. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 12-14. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, по северу и западу области до -4, а днем +3-8, по югу — до +11.

Во вторник обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до +2, при прояснениях до -8, днем +5-10, по югу до +14.

В среду также будет облачно, ветер восточный и юго-восточный 6-11 метров в секунду, местами с порывами ночью 12-14, днем до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1-6, при прояснениях до -3, днем +8-13, по югу до +16.

В четверг и пятницу ожидается пасмурная погода, ветер станет немного слабее. В четверг потеплеет на пару градусов, а в пятницу станет прохладнее. В отдельных районах возможен небольшой дождь в последний рабочий день.

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