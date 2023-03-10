Погода в Ростовской области в выходные 11 и 12 марта: тепло до +20, ливни, грозы и штормовой ветер

На выходных дончан ждет пасмурная погода, но будет тепло. Фото: Кристина Круговых

Погода в Ростовской области в выходные 11 и 12 марта, несмотря на непогоду, будет действительно весенней — с теплым воздухом, порывистым ветром и дождями. Синоптики обещают в начале второй декады марта уже апрельские +20. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в выходные будет облачно с прояснениями. В субботу, 11 марта, ожидается небольшой дождь. Ветер южного направления 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7-9 градусов, днем +16-18.

В ночь на воскресенье, 12 марта, продет небольшой дождь, а уже днем умеренный. Ветер также южный, но уже усилится — 7-12 метров в секунду, днем с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью чуть потеплее — до +10-12 градусов, а днем все также +16-18.

По Ростовской области тоже будет в основном пасмурно. В субботу ночью и утром местами пройдет небольшой и умеренный дождь, а днем без существенных осадков, ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Ветер южный 6-11 метров в секунду, днем местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит в зависимости от района от +5 до +10 градусов, а днем от +11 до +16, по югу — до +20.

В воскресенье ночью местами, а днем в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный дождь, днем в отдельных территориях сильный дождь и гроза. Ветер все той же южной четверти 7-12 метров в секунду, днем местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью +7-12, по северу и востоку - до +3, днем +11-16, по югу — до +20.

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