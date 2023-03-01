Синоптики рассказали, когда в Ростовскую область придет весенняя жара

Главный синоптик региона рассказала, когда весна полноценно вступит в свои права. Фото: Яна АСТАХОВА

Погода в марте 2023 года не удивит аномальной температурой или количеством осадков. Руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова в комментарии «КП — Ростов-на-Дону» рассказала подробный прогноз на первый месяц весны.

В первой декаде месяца практически каждый день будет идти дождь или мокрый снег. Температура ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов и до -8 в ясную погоду, днем — от 0 до +7, а по югу до +12.

Во второй декаде также нередки будут дожди и мокрый снег, а температурные скачки — от -12 до +10.

По-весеннему потеплеет только в третьей декаде. По ночам уже не будет заморозков, а днем воздух будет прогреваться до +12.

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