В Ростовской области осудили отца, который семь лет избивал и морил голодом сына

Теперь ребенок живет с мамой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таганрогский городской суд вынес приговор местному жителю, который истязал сына. Мужчина семь лет избивал мальчика и издевался над ним морально.

Напомним, о громкой истории стало известно осенью 2022 года. По данным источника, заявление на мужчину поступило от его матери, бабушки мальчика. Все втроем они жили в одной квартире. А вот супруга таганрожца ушла от него и переехала несколько лет назад.

Семья многим казалась благополучной. У отца ребенка был бизнес по продаже овощей и фруктов. В школу мальчик всегда приходил опрятный, синяков на теле не было. Изменений в поведении ученика тоже никто не заметил: хорошо учился, увлекался спортом.

После жалобы было возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и «Истязание». Во время проверки выяснилось, что мужчина с 2016 года издевался над сыном. Он избивал его, морил голодом, а порой нарушал ему режим сна.

Почему бабушка обратилась в полицию только через семь лет, неизвестно. Когда факты издевательств вскрылись, пострадавшего изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Позже его забрала мама.

В феврале расследование уголовного дела было завершено. На днях подсудимого признали виновным.

— Суд приговорил мужчину к 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

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