В Ростовской области мужчина нашел охотничье ружье на остановке и едва не застрелил из него жену

Мужчина нашел ружье и какое-то время хранил его дома. Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области житель нашел охотничье ружье, а позже едва не застрелил из него жену. В итоге мужчина стал фигурантом дела по статьям «Незаконное приобретение оружия» и «Угроза убийством».

Происшествие случилось в сентябре 2021 года. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», Владимир (все имена изменены — прим. ред.) заметил на остановке бесхозный пакет и решил проверить его содержимое. Внутри оказались обрез и две гильзы. Как позже мужчина объяснил суду, он понимал, что забирать и хранить дома такую находку незаконно. Но решил забрать оружие, а позже добровольно сдать за вознаграждение.

Дома Владимир положил обрез в зале, а сам сразу написал два заявления о сдаче оружия. В обед он решил передохнуть, а заодно еще раз оценить находку. Но пока он рассматривал оружие, у него завязалась ссора с супругой Надеждой.

Женщина меняла белье в соседней комнате и возмущалась по поводу его пристрастия к алкоголю. Она вспоминает, что все это время мужчина сидел в зале и «шелестел пакетом». Сняв все наволочки и одеяла, жена подсудимого вышла в проход между спальней и залом. В этот момент раздался выстрел — по словам пострадавшей, пуля пролетела мимо нее на расстоянии вытянутой руки.

Испуганная Надежда побежала к соседке и вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали Владимира, изъяли ружье и гильзы. Сотрудникам мужчина сказал, что не хотел убивать жену. Пояснил, что на курок он нажал «без всякого умысла».

Как сообщили в Белокалитвинском районном суде, мужчину признали виновным по двум статьям.

— За совершение вышеуказанных преступных действий, суд назначил ему наказание в виде трех лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировали в суде.