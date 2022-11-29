Реорганизацию системы здравоохранения в Ростовской области обсудили донские парламентарии

Депутаты донского ЗС обсудили реорганизацию здравоохранения в регионе. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области реорганизовывается система здравоохранения. Так, властями было принято решение о том, что с первого января следующего года муниципальные и городские больницы и поликлиники перейдут в ведомство области.

ЖИВОТРЕПЕЩУЩАЯ ТЕМА

В связи с этим депутаты регионального Законодательного Собрания провели круглый стол, на котором обсудили все вопросы, связанные с реорганизацией.

Модератор встречи, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду и здравоохранению Светлана Пискунова подчеркнула, что тема здравоохранения – животрепещущая.

- Она всегда будет нас волновать. Мы будем стремиться к тому, чтобы система работала четко, и население области получало качественную медицинскую помощь. Это главная задача, над которой мы все работам, - прокомментировала Светлана Пискунова.

ВСЕ РАБОЧИЕ МЕСТА СОХРАНЯТСЯ

На заседании подчеркнули, что реорганизация системы здравоохранения никак не отразится на медперсонале.

Все рабочие места медицинских и технических работников лечебных учреждений будут сохранены.

В первую очередь, больницы и поликлиники переводят в ведомство области для того, чтобы создать более гибкую и совершенную систему управления здравоохранением донского края.

- Это позволит более рационально направить финансовые и материальные ресурсы на оперативное решение задач в сфере здравоохранения. Как итог, повышение эффективности оказания медицинской помощи населению, - прокомментировала Светлана Пискунова.

В ОБЛАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПЕРЕЙДУТ 133 МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Сегодня органами местного самоуправления всех 55 муниципальных образований области приняты решения о передаче муниципальных учреждений здравоохранения на региональный уровень в виде имущественных комплексов. В общей сложности в областную собственность с 1 января перейдут 133 муниципальных учреждения здравоохранения.

Отметим, что во время круглого стола с докладом по этой теме перед парламентариями выступил министр областного здравоохранения Юрий Кобзев. Он сообщил, что в процессе передачи больниц и поликлиник появляется много вопросов, но все они оперативно решаются.

- Региональные органы власти принимают исчерпывающие меры для того, чтобы процесс перехода организаций здравоохранения из муниципальной собственности в государственную собственность Ростовской области не отразился каким-либо негативным образом, прежде всего, на жителях области и на медицинских работниках, - сказал министр.

ЗА МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ СОХРАНЯТ РЯД ПОЛНОМОЧИЙ

При этом, учитывая специфику муниципалитетов, за органами местного самоуправления останется ряд полномочий.

Среди них - создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством; информирование населения, в том числе, через СМИ, о возможности распространения социально значимых заболеваний, и информирование населения об угрозе возникновения и о возникновении эпидемии.

Также органы местного самоуправления продолжат участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения, в пропаганде донорства крови и здорового образа жизни.

Также муниципальные власти должны создать комфортные условия для привлечения врачей и фармацевтов для работы в медицинских организациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские парламентарии встретились с коллегами из Госдумы РФ от Ростовской области

Обсуждали инициативы региональных депутатов, в том числе меры поддержки бизнеса в условиях санкций (подробнее)