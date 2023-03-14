В Калмыкии 60-летнего мужчину обвиняют в убийстве и покушении с ножом на трех незнакомцев

Один из раненых скончался на месте, троих спасли медики. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Жителей Калмыкии поразило ЧП, в котором погиб человек, но жертв могло быть гораздо больше. 39-летнего мужчину зарезали в Элисте, а еще трое чудом уцелели. Удивляет в этой истории то, что в нападении с ножом обвиняется 60-летний местный житель. В следственном управлении СК по Республике Калмыкия поделились подробностями дела.

ОДИН ПОГИБ, ТРОЕ ПОСТРАДАЛИ

Происшествие, шокировавшее элистинцев, произошло в прошлом сентябре. По версии следствия, ночью 16 сентября, примерно с часа до половины четвертого ночи в одной из квартир в первом микрорайоне Элисты оказались четверо мужчин. При этом 60-летний хозяин пригласил троих гостей впервые, до этого вечера они вообще не были знакомы.

Времяпрепровождение выбрали незатейливое — алкогольные возлияния. Что они в этот момент обсуждали — литературу Пруста или футбол — уже никто и не вспомнит, но, по версии следствия, хозяин схватился за нож. А после 60-летний мужчина начал бить ножом своих гостей.

Раны, полученные одним из пострадавших, были настолько глубоки, что он скончался на месте происшествия. Это был 39-летний мужчина.

Под горячую руку попали четыре человека, один не вышел из квартиры. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Еще трое смогли в итоге вызвать «скорую помощь», и благодаря своевременному вмешательству медиков, их жизни удалось спасти.

- В отношении 60-летнего жителя Элисты было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц», - прокомментировали в следкоме Калмыкии. - Расследование завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

ИЗБИЛИ ЧАЙНИКОМ И ВЫБРОСИЛИ ИЗ ОКНА

К сожалению, это не первый громкий случай в городе, когда прием горячительных напитков в компании закончился трагедией. Так, в прошлом году под суд пошли двое приятелей, которых обвиняли в том, что они избили и выбросили товарища из окна.

Следствием было установлено, что той зимой трое мужчин, находясь в общежитии в третьем микрорайоне Элисты, решили сообразить на троих, а посреди застолья поссорились и, возможно, один позарился на имущество другого.

На следственном эксперименте фигуранты дела показывали, что происходило той ночью. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Тогда, как считают правоохранители, двое мужчин 37 и 38 лет сговорились, напав на 52-летнего товарища. Били всем, что под руку попадется, - металлическим чайником и сковородой. Когда пострадавший совсем обмяк, выбросили его из окна четвертого этажа. От удара о землю тот скончался на месте. Тогда мужчин обвиняли не только в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — один из них ответил перед судом и по обвинению в покушении на грабеж.

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