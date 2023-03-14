«Остановили такси и попросили выйти»: 29-летний ростовчанин пропал после драки у ночного клуба

Таксист уехал, а на следующий день увидел в салоне личные вещи пассажира. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове почти трое суток разыскивают 29-летнего местного жителя Родиона Мирзаева. 11 марта мужчина пошел в ночной клуб, но домой так и не вернулся. Подробностями с «КП-Ростов-на-Дону» поделился брат пропавшего Дмитрий.

По словам Дмитрия, в воскресенье Родион отправился в клуб в Кировском районе. Весь вечер он делился в соцсетях фотографиями из заведения. Около часа ночи мужчина засобирался домой и вызвал такси.

Последнее фото пропавшего. Фото: предоставлено братом пропавшего

-Как рассказал водитель, Родион сел в автомобиль, и они поехали. Но дале не тронулись. Такси остановили какие-то неизвестные мужчины и попросили брата выйти. Когда тот покинул салон, начались разборки. Произошла драка, — говорит Дмитрий.

Таксист уехал, а на следующий день увидел в салоне личные вещи пассажира. С помощью мобильного телефона Родиона водитель связался с Дмитрием и все рассказал.

-Я не знаю, кто были эти люди. Не знаю, чем все закончилось. Обзваниваю теперь все больницы и морги. Выяснил, что в ту ночь сюда вызывали скорую, человека забрали в больницу. Больше ничего неизвестно, — говорит собеседник.

В донском управлении МВД сообщили, сотрудники полиции в настоящее время проводят мероприятия направленные на установление местонахождения пропавшего гражданина.

Рост Родиона Мирзаева — 170 сантиметров. Фото: предоставлено братом пропавшего

Отметим, рост Родиона Мирзаева — 170 сантиметров. У него среднее телосложение, серые глаза и темные волосы. В день исчезновения мужчина был одет в белую кепку, штаны, футболку и кофту того же цвета. На нем были черные кроссовки с красными шнурками.

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(Подробности)