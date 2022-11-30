Как не допустить осложнения, связанные с болезнями вен, рассказал ростовский флеболог

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Главный флеболог центра инновационной флебологии «Galen» Анатолий Куринной рассказал о том, как стал лучшим врачом страны, а также дал советы для сохранения здоровья вен.

- Анатолий Владимирович, расскажите - как Ваш выбор пал на медицину, как на дело жизни?

- Решение стать врачом пришло достаточно спонтанно. Учился я в обычной школе маленького провинциального города, увлекался точными науками. За несколько месяцев до окончания школы в статусе золотого медалиста был зачислен на факультет робототехники одного из политехнических вузов нашей страны. Это было возможно в эпоху без ЕГЭ. И вдруг как-то резко загрустил.

Очень не хотелось увязнуть в рутине, появилось стремление к эмоциональной деятельности, общению с разными людьми, ежедневным открытиям, и, главное, хотелось, чтобы каждый день был не похож на предыдущий.

А почему флебологию? Потому что это эффективно, эстетично и технологично.

ЛУЧШИЙ ФЛЕБОЛОГ СТРАНЫ

- Недавно Вас признали лучшим флебологом в стране по версии крупнейшего сайта отзывов России. Поздравляем Вас с этой победой! Расскажите об этом подробнее.

- Звание Лучшего флеболога я получил на одном из крупнейших в нашей стране агрегаторе отзывов – портале ПроДокторов. На сегодняшний день на страницах этого портала уже опубликовано больше трех миллионов отзывов. И отзывы эти проходят несколько степеней проверки перед тем, как будут допущены к публикации. Поэтому, когда пациенты ищут информацию на этом ресурсе, они понимают, что информация эта достоверная.

На основании этих отзывов портал ежегодно определяет рейтинг врачей и клиник и проводит конкурс. Сначала называют лучших специалистов в регионах, а на втором этапе - лучших врачей страны.

Такое достижение, конечно, вызывает у меня большую гордость. Большое количество пациентов пришли к нам в клинику и доверили свое здоровье. Но результат не только в количестве принятых пациентов, но и в их удовлетворенности лечением. Чем больше отзывов от довольных пациентов, тем ценнее наша победа.

У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО ЕСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ВАРИКОЗА

- Какие случаи из врачебной практики запомнились вам за последние пару лет?

- Вы знаете, у нас много пациентов с тромбозами, тромбоэмболией, когда мы боремся за их жизнь. Но запоминаются почему-то такие истории, которые связаны с большими эмоциями. Недавно одна пациентка приезжала лечить варикоз из другого города. По рекомендации докторов она совершила прогулку по Ростову (а все такие пациенты должны ходить после лечения). Они гуляли вместе с мужем вдоль реки, и он оказывал ей поддержку после операции. Пациентка была благодарна не только за эффективное лечение, за то, что оно было настолько легким, что женщина сразу получила возможность наслаждаться жизнью. Но еще и за новые эмоции, за ту поддержку близких, которую пациентка смогла принять и оценить. Когда женщина пришла к нам на перевязку, она с такой теплотой рассказывала об этой прогулке, что эта история запомнилась мне намного больше, чем какие-то тяжелые случаи из практики.

- Почему важно следить за здоровьем вен? И есть ли способы профилактики возможных болезней?

- Во-первых, следить за здоровьем вен важно, так как эта проблема очень распространенная. Каждый третий человек имеет проявление варикоза, различные симптомы, обусловленные генетической предрасположенностью. Это много кого касается. Во-вторых, проблема эта хроническая и прогрессирующая. И важно то, что на финише, если не проводить лечение, могут возникнуть осложнения, серьезно угрожающие жизни.

Если говорить о профилактике варикоза, то это, в первую очередь, активно-двигательный режим, активизация работы мышц голени. Эти мышцы выступают как помпа, которая улучшает движение крови и препятствует ее застою. Таким образом, не допускается прогрессирование болезни.

- Какие новые профессиональные вызовы перед Вами стоят? Чего бы хотелось еще достичь?

- Вызов сейчас, можно сказать, такой же как у всех. В этих непростых условиях нужно продолжать оказывать качественную медицинскую помощь несмотря ни на что. Когда приходится справляться с трудностями поставки оборудования или расходных материалов. И даже с невозможностью некоторых пациентов получать медицинскую помощь. То есть наш вызов – в сложных обстоятельствах продолжать делать свою работу качественно, и помогать как можно большему числу людей.

- Всем радиослушателям я желаю здоровья, заботиться о здоровье, беречь его, когда оно еще серьезно не пострадало. Не забывать о профилактике для того, чтобы не столкнуться с серьезными осложнениями, - сказал в завершение разговора Анатолий Куринной.