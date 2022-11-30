Тарифы изменятся с нового месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области повысят тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022. В региональной службе по тарифам опубликовали данные о подорожании электроэнергии, тепловую энергию, водоснабжение и газ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах социальной нормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх социальной нормы — 4,71 рубля за киловатт в час;

- Для городского населения с газовыми плитами в пределах социальной нормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх социальной нормы — 6,73 рубля за киловатт.

ГАЗ

Как сообщает 1rnd со ссылкой на областное Министерство ЖКХ, стоимость газа для квартир с газовыми плитами — 7,5 рубля за куб; для жилья с газовыми водонагревателями — 7,4 рубля за куб.

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

Стоимость отопления и горячей воды устанавливается для каждой компании отдельно. Рассмотрим тарифы основных поставщиков:

- «Теплокоммунэнерго»: тепловая энергия — 3044,92 рубля за гигакалорию; теплоноситель — 76,36 рубля за кубометр;

- «Ростовские тепловые сети»: 2278,93 рубля за гигакалорию, теплоноситель - 54,37 рубля за кубометр.

ХОЛОДНАЯ ВОДА

Такая же ситуация с тарифами и на холодное водоснабжение. Ростовводоканал установил 51,62 рубля за кубометр для жителей Ростова, Батайска, Аксайского, Мясниковского и Азовского районов. Водоотведение для потребителей Ростова, Батайска и Аксайского района — 36,16 рубля за кубометр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Ростовской области рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря

Изменения оплаты прокомментировали в региональной службе по тарифам. (Подробности)