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Общество30 ноября 2022 11:54

Повышение тарифов ЖКХ в Ростовской области с 1 декабря: как подорожают услуги

Власти сообщили, как подорожают все услуги ЖКХ в Ростовской области
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
Тарифы изменятся с нового месяца.

Тарифы изменятся с нового месяца.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области повысят тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022. В региональной службе по тарифам опубликовали данные о подорожании электроэнергии, тепловую энергию, водоснабжение и газ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах социальной нормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх социальной нормы — 4,71 рубля за киловатт в час;

- Для городского населения с газовыми плитами в пределах социальной нормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх социальной нормы — 6,73 рубля за киловатт.

ГАЗ

Как сообщает 1rnd со ссылкой на областное Министерство ЖКХ, стоимость газа для квартир с газовыми плитами — 7,5 рубля за куб; для жилья с газовыми водонагревателями — 7,4 рубля за куб.

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

Стоимость отопления и горячей воды устанавливается для каждой компании отдельно. Рассмотрим тарифы основных поставщиков:

- «Теплокоммунэнерго»: тепловая энергия — 3044,92 рубля за гигакалорию; теплоноситель — 76,36 рубля за кубометр;

- «Ростовские тепловые сети»: 2278,93 рубля за гигакалорию, теплоноситель - 54,37 рубля за кубометр.

ХОЛОДНАЯ ВОДА

Такая же ситуация с тарифами и на холодное водоснабжение. Ростовводоканал установил 51,62 рубля за кубометр для жителей Ростова, Батайска, Аксайского, Мясниковского и Азовского районов. Водоотведение для потребителей Ростова, Батайска и Аксайского района — 36,16 рубля за кубометр.

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