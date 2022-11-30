Жителям Ростовской области рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря

Новые тарифы начнут действовать с декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с 1 декабря поднимут тарифы за услуги ЖКХ. Увеличение оплаты прокомментировал руководитель региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

По его словам, кампания по установлению тарифов завершилась 28 ноября. Были приняты решения о том, как жители региона будут платить за электроэнергию, газ, электричество, водоснабжение.

— Итоги тарифной кампании будут размещены в пресс-релизе. Предельный индекс роста оплаты принят в размере 9% без дополнительных отклонений. Таким образом, рост тарифов ЖКХ не превысит 9%, — сообщил Алексей Лукьянов.

Напомним, ранее было принято решение о досрочной индексации тарифов. Следующие изменения планируются с 1 июля 2024 года, в 2023 году тарифы меняться не будут.