Погода в Ростовской области на декабрь 2022: снегопад и морозы до -18 прогнозируют синоптики

Сильные осадки ожидаются в конце первой декады декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый месяц зимы в Ростовской области будет морозным и снежным. Какой будет погода в декабре 2022 «КП-Ростов-на-Дону» рассказала начальник донского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам Назаровой, в декабре температурный режим будет около или выше нормы, количество осадков — около нормы. Большинство дней первой декады месяца пройдут без осадков. Ожидается восточный и северо-восточный ветер до 7 — 12 метров в секунду с порывами до 15 — 20 метров в секунду. В первой половине декады он может усиливаться в Приазовье до 23 метров в секунду.

— Температура воздуха ночью — -3 — -8, при прояснениях по северу и востоку — до -12. В крайних северных районах прогнозируется до -15 градусов. Днем будет до -2 — -7 градусов, в начале месяца по югу — до +2, — пояснила собеседница.

Она отметила, что 7 — 10 декабря в Ростовской области ожидается прохождение атмосферного фронта. Местами пройдут снег и мокрый снег, по югу — с дождем.

В конце первой декады в отдельных районах выпадут сильные осадки. Местами по северу возможна метель. Синоптики предупреждают, что на юге ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Сохранится ветер в восточной четверти до 7 — 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

— В последние дни декады ночью на термометре будет -2 — -7 градусов, при прояснениях до -9, в северных районах — до -15. Днем — от 0 до -6, — считают в гидрометцентре.

Во второй декаде временами возможны осадки. Температура ночью — -3 — -8, при прояснениях — до -9 — -14. Дневная — -1, -5. В середине декады столбик термометра может подниматься до 0 — -5, днем — до +1 — +6.

В третьей декаде также ожидаются осадки. Ночью морозы могут достигать -4 — -9 градусов, при прояснениях — до -18. Днем — от -1 до -9.

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