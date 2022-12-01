Ростовская область занимает шестое место по численности населения в России

в донском регионе за последние десять лет уровень образования граждан вырос на 5,2%. Фото: правительство Ростовской области

Ростовская область заняла шестое место по численности населения в России. На территории региона проживают 4 млн 200 тысяч 729 человек. Об этом сообщил замгубернатора Александр Скрябин на заключительном заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения-2020.

- Несмотря на достаточно напряженные из-за пандемии условия, все муниципальные образования, отраслевые исполнительные органы области, участвовавшие в проведении ВПН-2020, успешно выполнили поставленные задачи. Активное участие в проведении переписи принял волонтерский корпус, молодежь. Большую помощь оказали вузы Ростовской области, - поделился Александр Скрябин.

Ростов-на-Дону снова подтвердил статус города-миллионника. На сегодняшний день в нем проживают более 1,142 человек.

По словам руководителя Ростовстата Марины Самойловой, Федеральная служба госстатистики на данный момент находится на активной стадии разработки и публикации итогов ВПН-2020.

— Прошедшая перепись продемонстрировала беспрецедентные новации, которые ранее не применялись в российской статистической практике. Весь переписной персонал был вооружен планшетными компьютерами, данные заносились в гаджет, очень быстро проходили первичный контроль и могли быть быстрее включены в обработку. Благодаря этому мы строго в соответствии с календарным планом Росстата начали выпускать и итоговые данные ВПН, — поделилась Марина Самойлова.

В ходе проведения последней переписи у жителей была возможность заполнить переписные листы в электронном виде — на площадках МФЦ и на портале госуслуг. Это позволило значительно ускорить процесс обработки данных и повысить качество процедуры.

Согласно последним данным, средний возраст населения в Ростовской области до 42,1 года: среди женщин — 44,2 года, а среди мужчин — 39,7 лет. При этом 58,5% населения является трудоспособным. В восьми районах региона возросла численность населения. Больше всего — в Мясниковском - на 31,1% и Аксайском - на 18,6% районах.

В городах число жителей увеличилось на 0,7%. Всего в Ростовской области насчитали почти 2 миллиона человек и 2,2 миллиона женщин. За последние десять лет уровень образования дончан вырос на 5,2%.

Все полученные данные помогают точно и эффективно решить вопросы развития территорий и разработать документы стратегического значения.

К концу 2022 года на сайте Росстата будут опубликованы 11 томов итогов ВПН-2020.

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