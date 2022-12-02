В Ростове мальчик проглотил зубочистку, которая повредила ему внутренний орган

Врачам нередко приходится доставать инородные предметы. Фото: Городская больница № 20.

В ноябре ростовчан удивил случай мальчика, который проглотил семисантиметровую мышь. В больнице № 20 ребенку провели щадящую операцию с помощью эндоскопа.

Завотделением детской и пластической хирургии больницы Валерий Кацупеев говорит, что пациенты часто поступают к нему с подобными проблемами. Дети изучают мир, в том числе и пробуют предметы на вкус, а родители не всегда могут за ними уследить. Врач рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что чаще всего проглатывают дети и какие предметы наиболее опасны.

По словам Валерия Кацупеева, чаще всего дети проглатывают монеты. По словам хирурга, хотя это инородное тело не острое, ситуация отнюдь не безобидная.

— Начнем с того, что деньги проходят через тысячи рук. Все мы видели монеты на мясных и рыбных прилавках на рынке, их роняют на землю, асфальт. Другими словами, происходит бактериальное обсеменение достаточно крупного масштаба, — говорит медик.

Застрявшая монета может сдавить стенки кишки или пищевода и нарушить кровообращение в этом месте. Это грозит некрозом и даже перфорацией органов.

По словам хирурга, дети часто проглатывают монеты. Фото: Городская больница № 20.

Попавшие в желудок батарейки в некоторых случаях могут угрожать жизни ребенка. Дело в том, что этот предмет способен вызвать опасную для организма химическую реакцию.

— Застрявшая в пищеварительном тракте дисковая батарейка может привести к ожогу и перфорации в месте фиксации. Происходит это из-за возникающих электролитных реакций, что является крайне опасной и экстренной ситуацией, — объясняет хирург.

Среди опасных предметов — магниты. Серьезная ситуация может возникнуть, если малыш проглотил сразу несколько. Магниты могут слипаться между петлями кишок через их стенки, нарушать кровообращение, вызывать пролежни с перфорациями.

Ожидаема угроза колющих предметов, которые, например, могут повредить стенки внутренних органов. Недавно в «двадцатку» поступил ребенок с клиникой острого аппендицита. Во время операции врачи выяснили, что он проглотил зубочистку.

— Была обнаружена перфорация аппендикса из-за проглоченной ранее зубочистки. Все обошлось, ребенок выздоровел, —комментирует этот случай врач.

Есть и еще одна серьезная опасность — попадание инородного тела в дыхательные пути. В этом случае у человека может произойти бронхоспазм, и он может задохнуться.

СОВЕТЫ ХИРУРГА

Валерий Кацупеев отмечает, что большая часть небольших инородных тел выходит естественным путем. Если же говорить о серьезных случаях, то, по словам медика, среди них не было ни одного с фатальными осложнениями. Тем не менее специалист просит родителей быть бдительными и сразу же обращаться к врачам, если ребенок что-то проглотил.

— Особенно это касается детей от шести месяцев до шести лет. Детям старшего возраста обязательно надо рассказывать, объяснять опасность проглатывания и вдыхания инородных предметов, естественно, на понятных им примерах. При возникновении подобных ситуаций следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

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