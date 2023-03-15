В Ростове мужчину, пропавшего после драки у клуба, нашли в реанимации

Ростовчанин находится под наблюдением врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону нашли пропавшего после потасовки возле ночного клуба 29-летнего Родиона. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил его родственник Дмитрий. По словам мужчины, Родион находится в реанимации одной из клиник.

Напомним, что 11 марта Родион отправился в ночной клуб и пропал. По словам Дмитрия, на следующий день с ним связался таксист, который должен был отвезти родственника домой. Водитель рассказал, что неизвестные остановили автомобиль и попросили пассажира выйти. Когда тот покинул салон, начался конфликт, который перерос в драку. Таксист уехал, а позже обнаружил в машине телефон Родиона и с его помощью связался с Дмитрием.

Пропавшего начали искать полицейские. Дмитрий выяснил, что ночью к ночному клубу вызывали «скорую» — медики забрали пострадавшего в драке. После этого мужчина начал обзванивать все больницы города и спустя сутки нашел родственника. Родион попал в реанимацию одного из медицинских учреждений.

— 14 марта меня пустили к нему. Он без сознания, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи ничего точного не говорят, — говорит собеседник.

Он объяснил, что Родион поступил в больницу в таком состоянии, что с трудом смог назвать фамилию. Судя по всему, медики не расслышали ее и записали неверно. Из-за этой путаницы и затянулись поиски.

— Все это время с Родионом была девушка, свидетельница драки. Вместе с ним она поехала в больницу. Была рядом, пока мы его не нашли. Наша семья ей очень благодарна, — рассказал Дмитрий.

Он уточнил, что подозреваемые в драке пока не найдены.

Тем временем ситуацию прокомментировали в клубе, возле которого случилось происшествие. Его представители подтвердили, что мужчина действительно отдыхал в их заведении. В клубе утверждают, что посетитель сам вел себя неадекватно, «кидался на всех на улице, двоих прохожих ударил просто так». По информации компании, служба безопасности вызвала полицию и медиков, но мужчина отказался от госпитализации и ушел в неизвестном направлении.

— Все зафиксировано на камерах видеонаблюдения, видеозапись с которых мы предоставим по запросу полиции, — прокомментировали в клубе.

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