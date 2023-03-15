Что происходит в ростовских пунктах выдачи заказов Wildberries

Ростовские пункты выдачи сегодня работают в штатном режиме. ФОТО: Попова Екатерина

В среду, 15 марта, по всей стране среди сотрудников некоторых пунктов выдачи заказов Wildberries начались забастовки. Они негодуют из-за введения новой системы штрафов за разные нарушения. Якобы теперь за бракованные товары клиента или, если его заказ не соответствует действительности, деньги взимают именно с сотрудников пунктов. Удержание может предусматривать даже 100 процентов от зарплаты.

В итоге, часть работников перестали выдавать людям заказы. А на входную дверь повесили таблички с надписью: мол, за бесплатно не работаем.

Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" решила пройтись по ростовским пунктам выдачи заказов маркетплейса и разведать обстановку.

ДАЖЕ НЕКОГДА ВЗДОХНУТЬ

Свою шопинговую разведку начала с навигатора. Вбила ближайшие десять пунктов и пошла по адресам.

Некоторые из сотрудников пока не сталкивались с новой системой штрафов. ФОТО: Попова Екатерина

В первом на входной двери нет ничего кроме объявления с номером телефона и информацией о поиске нового сотрудника. В самом помещении - повседневная магазинная обстановка. Девушка в примерочной выбирает блузку, а ее мать сидит и ждет, пока дочка определится с обновками.

Подхожу к двум продавцам-девушкам и под видом перепутавшего адрес нужного мне пункта клиента и начинаю как бы невзначай интересоваться сегодняшней обстановкой.

- Партнеры маркетплейса - индивидуальные предприниматели - заключили договоры с Wildberries. А последний, в свою очередь, установил санкции за бракованный товар за несоответствие товара, - говорит продавец. - Если на складе вещь перепутали или сломали, за это спрашивать должны почему-то с наемных работников. Мы пока слушаем, что скажет владелец пункта, и работаем. Да и наш начальник - адекватный человек, ничего у нас не списывает. Понимает, что мы не виноваты.

Другие же работники уже успели лишиться зарплаты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Битком набито и в другом пункте с одноименным названием, который от первого находится в 30 минутах ходьбы. За товарами сюда пришли одновременно более десяти человек. Все работают в обычном режиме.

ОШТРАФОВАЛИ НА 30 ТЫСЯЧ

В третьем ростовском пункте продавщица разоткровенничалась. Рассказала, как с нее однажды списали штраф в 30 тысяч рублей.

- Забастовка проходит не среди работников, которые сидят на выдаче, а среди владельцев наших пунктов. Нам сказали выходить и продолжать работать, - рассказывает женщина. - Но с нас уже снимали деньги. Лично я так лишилась зарплаты из-за того, что один человек вернул пару обуви якобы не того размера и цвета.

В четвертом пункте выдачи, который расположился во дворе одного из жилых комплексов, сотрудница говорит, что лишь слышала от других коллег про штрафные списания:

- В нашем пункте пока такого не было. Но вообще знакомая так задолжала полмиллиона рублей.

Продавцы говорят, что в Ростове решили отказаться от забастовок в последний момент. ФОТО: Попова Екатерина

Продолжаю маркетплейсовский забег и захожу в еще один пункт. Здесь нет ни намека на недовольных продавцов и забастовки. Одинокая сотрудница на приемке и выдаче сидит за кружкой чая и разговаривает с кем-то по видеосвязи.

- Вообще эти забастовки решили проводить там, на севере страны и в Москве, - разоткровенничалась она. - У нас на днях поговаривали про это. Даже в чатах рабочих предлагали также бастовать, но потом это сошло на нет. Я думаю, ростовчанам нечего бояться, и они могут спокойно приходить в пункты и забирать свои заказы.

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