Инфекционист рассказала, насколько опасна ситуация с корью в Ростовской области

Главными причинами распространения болезни врач называет миграцию и недостаточный охват населения вакцинацией.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дончан встревожила новость — впервые за последние два года в Ростовской области выявили заболевших корью. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора: с начала года на Дону выявили три случая опасного недуга, причем один — завозной из-за границы.
Насколько опасна ситуация для детей и взрослых, когда все больше людей отказываются от прививок, как распознать корь у детей и взрослых, и что можно сделать, если вы не помните, делали ли вам вторую прививку в детстве, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказала врач-инфекционист и педиатр Виктория Беспалова.
БОЛЕЮТ И В СТРАНЕ, И ПО ВСЕМУ МИРУ
Рост числа заболевших корью в этом году регистрируется не только в Ростовской области, но и в других регионах России.
- Началось все в Сибири, и случаи были привозные. К сожалению, корь в мире не искоренена, и периодически ее вспышки случаются по всему миру, - говорит Виктория Эдуардовна. - Наши коллеги сообщают о росте заболеваемости в Армении, Казахстане, Кыргызстане.
Вакцинируют от кори бесплатно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одной из причин роста заболеваемости врач называет миграцию.
- Для путешественников график прививок соблюдать нужно особенно строго, и с миграцией нередко связаны вспышки заболеваемости. По нелегальным, например, нет данных о прививках, - считает инфекционист.
КАК РАСПОЗНАТЬ НЕДУГ
Вторая причина, по мнению доктора, - недостаточный охват населения вакцинацией. Врач встречала пациентов с корью в начале своей десятилетней практики. Многие молодые родители не болели этим недугом, и знают о симптомах только по рассказам мам и бабушек.
- Эта болезнь очень заразна: передается только от больного человека, так что животные тут не при чем, - заметила Виктория Беспалова. - Вирус настолько устойчив, что может «жить» в воздухе комнаты после ухода из нее больного человека еще два часа. Остается на том же мобильном телефоне.
До конца года в России планируется иммунизация от кори тех жителей, которые пропустили прививки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Поэтому первые меры профилактики — мыть руки, не трогать лицо руками и носить маску.
- От встречи с инфекцией до появления первых симптомов проходит от 7 до 14 дней, и человек становится заразен с появлением первых симптомов. Болезнь поначалу похожа на ОРВИ — температура, насморк, кашель, конъюнктивит, причем у некоторых пациентов развивается такая светобоязнь, что они просят зашторить комнату, - описывает признаки недуга Виктория Эдуардовна. - На второй-третий день во рту на слизистой появляются специфические пятнышки размером с манную крупу. На третий-пятый день появляется красная сыпь — покрывает тело с головы и до стоп.
ЧЕМ ОПАСНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Если эту «детскую» болезнь подхватил ребенок младше пяти лет и взрослый старше 30 лет, то она протекает тяжелее, растет вероятность осложнений. Среди самых частых доктор называет отит, пневмонию, энцефалит.
У кори, особенно перенесенной во взрослом возрасте, могут быть осложнения вплоть до летальных случаев.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Самое грозное осложнение может возникнуть спустя 7-10 лет: это подострый склерозирующий панэнцефалит - прогрессирующее смертельное заболевание, поражающее головной мозг, - предупреждает доктор.
В группу риска попадают те, кто по воле родителей не прошел вакцинацию от кори.
- Есть люди, которые против прививок, которые боятся осложнений, боятся снизить иммунитет или что-то еще. На самом деле, те, кто достаточно изучил «матчасть», решают привиться, - говорит врач. - Отказываясь прививать своего ребенка, родители не только берут ответственность за его здоровье. В сумме мы получаем снижение коллективного иммунитета. Я сама привита, привиты мои сыновья, и стараюсь своим пациентам объяснить, что вакцинация от кори необходима.
ПРОВЕДУТ МАССОВУЮ ИММУНИЗАЦИЮ
Обезопасить нас должна массовая иммунизация от кори, которая начинается в России 3 апреля и продлится до конца года. Специалисты поднимут данные о тех, кто не был вовремя привит, или не получил вторую прививку.
На третий-пятый день от проявления первых симптомов на коже появляется красная сыпь.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Напомним, в первый раз вакцинацию от кори мы проходим в год, а второй раз — в шесть лет. И, если, например, ребенок не посещает детский сад, где за иммунизацией следит медработник, то без второй прививки может не выработаться достаточно устойчивый иммунитет к болезни, и она «выстрелит» позднее: может, даже во взрослом возрасте.
- Надо понимать, что после любой прививки человек может заболеть. Например, вакцинировался давно, или не было второй прививки, - комментирует доктор. - При этом нынешняя вакцинация очень поможет — эффективность прививки от кори очень высокая, и в сумме такая мера существенно поднимет коллективный иммунитет.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Что делать, если ваш сертификат о прививках затерялся, и вы не помните, были ли привиты от кори в детстве оба раза?
Чтобы сделать прививку, нужно сначала проконсультироваться со своим терапевтом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Есть два варианта. Первый - можно сдать в лаборатории анализ на антитела к вирусу кори и узнать, есть ли иммунитет к этой болезни. Второй — однократно привиться трехкомпонентной вакциной от кори, краснухи и паротита. Направление в прививочный кабинет получаем у терапевта, а при наличии хронических заболеваний консультируемся у узкого специалиста.
Специалист обращает внимание, что прививки от кори доступны по всему миру. У нас они делаются бесплатно по полису ОМС. Помимо трехкомпонентной есть и однокомпонентная только от кори.
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