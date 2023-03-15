«Все деньги уходят на аренду и вечные штрафы»: сотрудница ростовского пункта выдачи Wildberries рассказала, почему присоединилась к забастовкам

Часть сотрудников 15 марта отказалась выдавать заказы. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 марта в соцсетях и СМИ появилась информация о забастовках сотрудников крупнейшего маркетплейса в России. Часть работников Wildberries отказались выходить на работу из-за новой системы штрафов.

Владелица пункта выдачи из Ростовской области Анастасия (имя изменено — прим.ред.) рассказала журналистам «КП-Ростов-на-Дону», почему присоединилась к забастовке.

«ЦИФРЫ РОСЛИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ»

- По новым правилам, если покупатель отказывается от товара, то деньги за него будут забирать у наc, простых владельцев ПВЗ. Самое интересное, что начинают списывать сразу после поправок оферты в одностороннем порядке. Например, сегодня ночью произошли изменения, а уже с утра начались списания за покупки, которые клиент не смог забрать по какой-то причине. Раньше товары могли находиться на пункте хранения до полугода, сейчас нет. Или, например, покупатель может прийти за своим посылками, а в коробке — «сюрприз». Ждал брендовые спортивные штаны за 3500, а пришли рванные и грязные.

До изменений клиент платил 100 рублей за возврат, а мы покрывали остальные 20% стоимости товара. Теперь же нужно возместить абсолютно все 100%. Причем если вовремя не отправим посылку обратно или захотим оставить себе, так как все ровно ее выкупили, придется выплатить уже не 100, а все 120%. Самое страшное, что многие владельцы пунктов перед открытием подписывали согласие с офертой. То есть у них на руках были определенные условия по штрафам, процентам и прочим пунктам. Но все эти цифры стали меняться чуть ли не каждую неделю. Ну и, конечно, растут огромные штрафы. Если покупатель не в настроении, спокойно может пожаловаться, мол ему не дали пакет. Для кого-то это психологическая разгрузка, а нам без разговоров - 100 рублей из кассы. Причем никто даже не станет уточнять, так ли это было на самом деле. Обратной связи от главного офиса нет.

«УБЫТКОВ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ»

- Этой зимой ввели депремирование за низкий рейтинг, у меня лично доходило аж до 20 тысяч штрафных в день. У нас с мужем две точки: одну открыли полгода назад, другой уже год. Этого очень мало для окупаемости. Средняя выдача с одного ПВЗ — 1000–2500 в день, а вот убытка чуть ли не в два раза больше. Санкция за рейтинг – 3000. К этому добавьте списание от компании, которое никак не оспоришь.

Появился новый финт – списание за подмену товара. По сути, это сбой штрихкодов еще на этапе сортировки. То есть по программе идут кроссовки, а по факту клиенту приходит майка. А потом в подмене обвиняют пункт выдачи. Списание тут как тут. Из-за всех этих убытков вот уже второй месяц не могу заплатить налоги. Все деньги уходят на аренду и покрытие вечных штрафов. 10 марта, когда всем начали массово приходить штрафы за подмену, мы были в стороне. Думали, что ПВЗ с таким маленьким оборотом пожалеют, но нет. За товар, который человек забрал еще перед новым годом, списали 2800. В итоге по сей день выкручиваемся с мужем без сотрудников, средств на зарплаты не остается.

Мы одни из немногих, кто присоединился к бунту закрытия. Несколько клиентов рассказывали, что видели в городке работающие точки. Думаю, большинство из них просто боятся штрафов за закрытие. Я же очень хочу придать происходящее огласке. Знаю, что нас таких много. Чего только стоят сотни гневных сообщений в тематических чатах.

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