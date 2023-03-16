Схватил за волосы и полез под юбку: ростовчанка избила нападавшего пирожным, а после бросилась его догонять

Женщина, так и не догнав злоумышленника, обратилась за помощью в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Каменске-Шахтинском, 30-летняя Алена (имя изменено – прим. ред.) дала отпор незнакомцу, который напал на нее в подъезде. Как рассказала Алена корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», ЧП произошло около 18 часов 14 марта.

«ВСЕ ПРОИСХОДИЛО КАК В ТУМАНЕ»

- Я шла домой и болтала по телефону с отцом. По дороге заглянула в кондитерскую, взяла пирожное. Уже около подъезда пятиэтажки, доставая из кармана ключ от домофона, боковым зрением увидела рядом с собой мужчину. Но значения не придала. Мало ли кто в шесть часов вечера хочет попасть в подъезд, - рассказывает Алена.

Незнакомец вошел следом за женщиной и сразу же схватил ее за волосы.

- А потом – за ноги под юбкой, - вспоминает она. - Я испытала настоящий шок. Все происходило как в тумане.

«ВСЕ ПРОИСХОДИЛО КАК В ТУМАНЕ»

Времени на раздумья не было. И она начала бить злоумышленника телефоном. Потом в ход пошло и пирожное. Незнакомец, по всей видимости, не на шутку испугался.

- Не помню, куда наносила удары. Все произошло мгновенно. Я была на каком-то адреналине. Он стал убегать, а я помчалась следом. В голове была только одна мысль: «Надо его наказать», - говорит женщина.

Но догнать злоумышленника не получилось. Он скрылся во дворах.

Женщина написала заявление в полицию. По факту случившегося началась проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове пенсионер напал на школьницу и попытался затащить ее в свою квартиру

Родители девочки написали заявление на 75-летнего мужчину (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону на Темернике маньяк напал на 17-летнюю девушку

Пострадавшая утверждает, что лицо нападавшего расцарапано (подробнее)