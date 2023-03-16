В Ростове произошел пожар в здании погрануправления ФСБ

О пожаре сообщили очевидцы.

Днем 16 марта в Ростове-на-Дону в районе проспекта Сиверса вспыхнул серьезный пожар. К месту происшествия уже направили людей и спецтехнику, сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- Огнем охвачено здание, расположенное по адресу Сиверса, 20. Подразделения выехали, информация уточняется, - прокомментировали журналистам в экстренном ведомстве.

Официально подробности происшествия пока не сообщаются. Данных о пострадавших и погибших нет.

По предварительным данным, загорелось здание погрануправления ФСБ. Первые сообщения, связанные с происшествием, появились в социальных сетях. Один из местных жителей снял на камеру плотный черный дым, который охватил невысокую, предположительно, одноэтажную постройку. По словам ростовчан, перед тем как разгорелось пламя были слышны громкие хлопки.

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