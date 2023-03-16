В Волгодонске насмерть сбили пешехода.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Волгодонске 15 марта около 19.00 на пешеходном переходе сбили 64-летнюю женщину, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.
Авария произошла в районе дома 38 по бульвару Великой Победы. 27-летний водитель BMW наехал на переходившую проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе женщину.
По предварительным данным, женщина пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП от полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, вчера в Ростове наезд был совершен на 16-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами его доставили в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области мужчина накопил штрафов за нарушение ПДД на 49,5 тысяч рублей
Горожанин регулярно уклонялся от уплаты (подробности)