В Волгодонске насмерть сбили пешехода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске 15 марта около 19.00 на пешеходном переходе сбили 64-летнюю женщину, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла в районе дома 38 по бульвару Великой Победы. 27-летний водитель BMW наехал на переходившую проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе женщину.

По предварительным данным, женщина пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП от полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, вчера в Ростове наезд был совершен на 16-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами его доставили в больницу.

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