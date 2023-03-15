В Ростове в ДТП пострадал 16-летний пешеход. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 марта, в Ростове в ДТП в районе дома 80 по улице 2-я Краснодарская пострадал 16-летний пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области. Авария произошла около 16.00.

По предварительным данным, 56-летний водитель 1967, управляя автомобилем Toyota Auris, двигаясь по улице 2-я Краснодарская в направлении улицы Малиновского, наехал на 16-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии подростка доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также сегодня в 17.00 ДТП произошло на улице Малиновского. Автомобили столкнулись, из-за чего одна из машин перевернулась.

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