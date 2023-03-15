Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 15:23

В Ростове-на-Дону в ДТП перевернулась иномарка

Авария произошла на улице Малиновского
Лейла МИРИШОВА
В результате автомобили столкнулись.

В результате автомобили столкнулись.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону в ДТП перевернулась иномарка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 15 марта около 17 часов.

По информации ведомства, 35-летний водитель «Лады Веста» двигался в районе дома №84 по улице Малиновского. Он решил не уступать дорогу двигавшемуся «Фольксвагену». В результате автомобили столкнулись. От сильного удара иномарка перевернулась.

- В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Остановили такси и попросили выйти»: 29-летний ростовчанин пропал после драки у ночного клуба

В Ростове полицейские разыскивают парня, который исчез при загадочных обстоятельствах

(Подробности)