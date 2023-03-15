В результате автомобили столкнулись. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону в ДТП перевернулась иномарка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 15 марта около 17 часов.

По информации ведомства, 35-летний водитель «Лады Веста» двигался в районе дома №84 по улице Малиновского. Он решил не уступать дорогу двигавшемуся «Фольксвагену». В результате автомобили столкнулись. От сильного удара иномарка перевернулась.

- В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)