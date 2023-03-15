В Ростовской области мужчина накопил штрафов за нарушение ПДД на 49,5 тысяч рублей

По информации ведомства, у мужчины находится 41 штраф Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области местный житель накопил штрафов за нарушение ПДД на 49,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном отделении судебных приставов ГУФССП России по Ростовской области.

По информации ведомства, у мужчины находится 41 штраф о взыскании административных штрафов ГИБДД. Несмотря на предупреждение судебных приставов местный житель штрафы так и не погасил

- С целью проверки имущественного положения должника, судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы о наличии движимого и недвижимого имущества, а также в банки и иные кредитные организации о наличии открытых на имя должника счетов, - сообщили в ведомстве.

При описи судебных приставов транспортного средства мужчина испугался и решил погасить все штрафы. После полной оплаты задолженности, судебным приставом – исполнителем вынесено постановление о снятии всех ограничительных мер.

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