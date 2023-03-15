Ростовчанка торговала информацией сотовой компании о переговорах клиентов, чтобы погасить кредиты

Сотрудница сотовой компании передавала сообщнику информацию о переговорах клиентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области местная жительница, 29-летняя мама мальчиков возрастом девяти и пяти лет, предстала перед судом за то, что продала информацию о том, с кем и когда говорили по сотовому абоненты. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МАЭСТРО

По словам собеседника, женщина искала такую работу, которую смога бы совместить с семьей и домашними хлопотами. И вскоре такая вакансия подвернулась. Ее взяли на работу в компанию оператора мобильной связи на должность специалиста по клиентскому сервису.

Зарплата была хорошей – в пределах сорока тысяч рублей, и трудиться можно было дистанционно, из дома.

Источник издания объяснил, что Виктория (имя изменено – прим. ред.) отвечала на звонки физических лиц, если у тех возникали какие-либо вопросы.

Поначалу женщину устраивали условия, но потом ей стало не хватать денег. И тут, по словам источника издания, с Викторий на связь в одном из мессенджеров вышел незнакомец. Он представился Маэстро. И в переписке предложил наладить криминальный бизнес – торговлю сведениями о переговорах абонентов.

За каждого человека, информацию о котором она продавала, по версии следствия, женщине платили от 500 до 1 500 тысяч рублей.

НЕ БЫЛО ОТБОЯ ОТ КЛИЕНТОВ

По версии правоохранителей, злоумышленница заходила в корпоративную систему, где хранилась информация. Копировала данные о том или ином человеке, вставляла в таблицу Excel и отправляла в мессенджер сообщнику.

По словам источника, в дальнейшем Маэстро перепродавал эти сведения. Услуга была востребована. Возможно, одни "клиенты" хотели проверить на предмет верности или измен свою вторую половину, другие - надежность партнера по бизнесу. При этом были покупатели, которые готовы были платить не только за детализацию звонков, но и за сведения об СМС.

За четыре месяца работы женщина заработала больше 200 тысяч рублей. Позже, на допросе, Виктория призналась, что ей нужны были деньги на погашение своих кредитов.

- В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части второй статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», - прокомментировала заместитель прокурора города Новошахтинска Ирина Поклад.

Суд признал женщину виновной и ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами стали полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию. совершенных преступлений, а также наличие малолетних детей.

Приговор в законную силу не вступил. При желании его еще можно обжаловать.

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