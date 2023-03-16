Толпы зевак и много пожарных: в здании погрануправления ФСБ в Ростове произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами

Пожарные работают на месте. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове, 16 марта, произошел серьезный пожар в здании погрануправления региональной ФСБ, расположенного на улице Сиверса, 20. О ЧП стало известно около полудня. По словам очевидцев, в районе здания перекрыты дороги, образовалась пробка.

По данным источника издания в правоохранительных органах, предварительная площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Всех сотрудников эвакуировали, информации о погибших нет.

О пожаре стало известно около полудня. Фото: Лейла МИРИШОВА

- Столб дыма видно издалека. Дорога вокруг здания перекрыта, пожарных много. Толпы зевак снимают видео, - рассказывает наш корреспондент с места ЧП. - Мам с детьми попросили уйти, то есть даже не разрешают им посмотреть. Запах сильный. А жителей близлежащих домов попросили закрыть окна. Спустя час их на всякий случай эвакуировали.

Очевидцы сообщают о двух пострадавших. У одного из мужчин сильные ожоги и переломы, он находится в шоковом состоянии. На месте дежурят машины скорой помощи.

Очевидцы снимают на мобильный телефон. Фото: Лейла МИРИШОВА

Предварительную причину пожара озвучил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Пожар произошел в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области, - рассказал Василий Юрьевич. - Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами.

Известно, что в тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия

Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органам.

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