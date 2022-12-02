На улице подморозит сильнее - одевайтесь теплее! Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 3 — 4 декабря обещает похолодание, но мороз не помешает семейным прогулкам. Подробный прогноз сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра. Рассказываем, что будет на выходных в донской столице и по всей области.

В Ростове в субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер восточный и северо-восточный 9 — 14 метров в секунду с порывами до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью на субботу составит -4 — 6 градусов, а на воскресенье — от -5 до -17 градусов. Днем в выходные ожидается небольшой мороз — от -1 до -3.

В Ростовской области также будет облачно, снега не ожидается. Ветер восточный и северо-восточный 9 — 14 метров в секунду, местами с порывами до 15 — 18, в отдельный районах Приазовья — до 21 метра в секунду. Температура воздуха в ночь на субботу -4 — 9 градусов, при прояснениях до -14, а по югу теплее — до нуля. В ночь на воскресенье будет -5 — 10, в ясную погоду до -16, днем — мороз от -5 до 10 градусов, по югу — до -1.

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