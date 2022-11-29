Эффективное лечение зубов, «софт скиллс» для детского стоматолога и современное оборудование

На вопросы отвечает детский стоматолог Олег Шувалов Фото: Лейла МИРИШОВА

Все врачи отмечают, что для здоровья важно вовремя проходить профилактику. Актуально это и для здоровья зубов, ведь правильная гигиена полости рта поможет не только сохранить зубы и здоровую улыбку, но и убережет от множества других заболеваний. Каким должен быть детский стоматолог? Как часто нужно ходить на осмотр? Каким оборудованием оснащены современные стоматологии? Об этом мы поговорили в рамках проекта «Клиника года – 2022» с главным врачом стоматологической «Клиники доктора Шувалова», детским стоматологом, врачом высшей категории Олегом Александровичем Шуваловым.

- Олег Александрович, расскажите - как случилось, что Вы остановили свой профессиональный выбор именно на детской стоматологии?

- Это было очень давно. После школы я сначала собирался поступать в радиотехнический институт в Таганроге. Но вместе с родителями мы решили, что это направление уже не актуально, и выбрали профессию зубного техника. Я отучился 2 года и понял, что это не мое. Зубной техник не видит пациентов, а я хочу общаться с людьми.

Поэтому дальше я уже сам поступил в медицинский вуз и стал учиться. Потом я пошел на практику в муниципальную клинику. В качестве наказания тогда всех отправляли в детское отделение. После года работы переходить во взрослое отделение я уже сам отказался, потому что понял, что работа с детьми – это мое. Вот так я стал детским врачом.

- Есть ли какие-то особенные навыки, скорее даже «софт скиллс», которые нужны детскому стоматологу?

- Детский стоматолог, прежде всего, должен любить детей. Быть для них другом. Когда ты встречаешь ребенка, обязательно нужно улыбаться, чтобы расположить маленького пациента к себе.

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – ОБОРУДОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ

- Какие методы лечения кажутся Вам наиболее эффективными и перспективными в стоматологии?

- На самом деле, методов много. Но эффективнее не лечить, а проводить профилактику. Мы с коллегами стремимся делать так, чтобы зубы не нужно было лечить. Мы внедряем программу «Стоп кариес». Мы ходим по школам, обучаем деток чистке зубов, раздаем пособия, зубные щетки, чтобы детки умели ухаживать за полостью рта. Зачастую многие не знают, как это делать, родители их не обучают. Сейчас есть много программ на гаджетах, которые позволяют контролировать чистку зубов. Самое главное – это профилактика.

- Расскажите - как устроена работа в стоматологической «Клинике доктора Шувалова»? Какие существуют алгоритмы работы от первого осмотра до решения имеющихся проблем?

- Во-первых, у нас каждый специалист занимается только непосредственно своим направлением. Современная стоматология шагает семимильными шагами, и угнаться за всем невозможно, поэтому каждый специалист у нас отвечает только за свою сферу. К примеру, терапевт занимается только лечением. А если у человека осложненный кариес, то эту проблему будет решать микроскопист. Он будет использовать микроскоп, потому что качественно вылечить каналы без микроскопа невозможно.

- Расскажите о коллективе вашей клиники, по каким критериям Вы подбираете специалистов?

- Коллектив у нас достаточно сплоченный. За все годы у нас ушла, может быть, буквально пара сотрудников. И те по семейным обстоятельствам. А так у нас молодой, сплоченный коллектив, который работает очень уверенно, грамотно. При выборе мы ориентируемся на профессиональные критерии, человеческие качества.

- Без какого оборудования сейчас не обойтись современной стоматологической клинике?

- В современной стоматологии сейчас обязательно должен быть микроскоп с десятикратным увеличением. Без него – это как работать вслепую. Другой необходимый аппарат – это компьютерный томограф. Без него также невозможно работать. Он показывает все апикальные, переапикальные воспаления. Это наши вторые глаза. Невозможно также работать без профессиональных установок. У них ортопедические основания, они более тихие и комфортные. В таких пациент может лежать и час, и полтора, в зависимости от случая. Также очень нужны 3D-сканер и фото-протокол, который позволяет контролировать проведенные работы. Все это оборудование есть в нашей клинике.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИКУСА

- Считается, что проблемами исправления прикуса в России стали заниматься только недавно, хотя на Западе специальные приспособления для этого использовали уже в середине 20 века. И до сих пор скобы, пластины - это скорее про кривые зубы для большинства. Но ровные зубы – это же не только эстетика, а еще и здоровье полости рта и других органов?

- В нашей стране тоже всегда работали и работают ортодонты. Когда к нам приходят маленькие детки, мы всегда даем рекомендации, чтобы впоследствии можно было избежать ортдонтического лечения. Если ходить регулярно к врачу, то это лечение будет минимальным. Но в случае, если зубы действительно кривые, то конечно понадобится серьезное лечение. Потому, что кривые зубы – это не только эстетически некрасиво, но также это ведет к стираемости, невозможности вычистить остатки пищи, к образованию кариеса, болям в челюстном суставе, головной боли, может спровоцировать и другие проблемы. Поэтому исправление прикуса необходимо.

- Как часто взрослые и дети должны приходить на осмотр к стоматологу?

- Детям желательно приходить 1 раз в 3 месяца. А для взрослых рекомендация посещать стоматолога 1 раз в полгода. У нас для этого установлена специальная программа, которая дает подсказки администраторам. Когда наступает срок, они прозванивают пациентам с рекомендацией прийти на осмотр.

- Ваши пожелания слушателям радио КП?

- Я хочу, чтобы наши слушатели жили под мирным небом, - сказал в завершение разговора Олег Шувалов.

Стоматологическая «Клиника доктора Шувалова» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022».