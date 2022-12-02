«Мы будем больше МКАДа»: Министр транспорта Владимир Окунев рассказал о «трехлетке» дорог в Ростовской области

Министр транспорта рассказал о самых масштабных проектах на донских дорогах. Фото: Лейла МИРИШОВА

Что такое «трехлетка» дорог 2023-2025, и сколько их будет построено в ближайшие годы. Сколько денег будет потрачено на восстановление, ремонт и строительство новых, Ростовском транспортном кольце и многом другом в студии радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал министр транспорта донского региона Владимир Окунев.

«В ПЛАНАХ - 2200 КМ ДОРОГ»

- Владимир Владимирович, недавно губернатор Василий Голубев объявил на Дону «трехлетку дорог». С 2023 по 2025 год планируется отремонтировать какое-то просто сумасшедшее их количество. Насколько я знаю, прецедентов еще не было.

- Мы первые в России подписали пятилетний меморандум. Это мероприятие состоялось в Казани на выставке «Дороги России». На сегодня еще второй регион подписал такой документ - это Рязанская область. То есть из 86 регионов мы идем в лидерах по подписанию этой пятилетней программы.

- Что такое меморандум?

- Надо было определенную сеть свести к логистическому трафику. Посмотреть, какое будет у нас движение, какие дороги первоочередные – в чем состоит пятилетка.

Потом губернатор дал поручение из пятилетки сделать трехлетку. Жители донского региона прямо сейчас видят, сколько дорог ремонтируется, тем более мы начали строить новые дороги. Давно такого не было. Здесь привлечены и федеральные, и региональные и средства муниципального дорожного фонда. В общей сложности освоим порядка тысячи объектов.

Мы к этому готовы, тем более что у нас дорожный комплекс - один из самых крепких в России, и нас эта цифра совершенно не пугает. Мы можем гораздо больше, и мы к этому готовы. Отремонтировано, сделано и построено будет 2200 км дорог!

- А если говорить о суммах?

- На три года у нас цифра порядка 80 миллиардов рублей, и только в 2022 году мы потратили на дороги 31 миллиард, и мы успешно освоили эти средства. Если взять статистику, то два года назад это была цифра 18 миллиардов. Идем с приростом до пяти миллиардов в год.

- Вернемся к километрам, то есть 2000 километров дорог это расстояние как до Москвы и обратно?

- Если далеко не ходить, вот наша статистика: в этом году мы отремонтировали порядка 800 километров дорог. Два года назад эта цифра была не более 500 км. Мы видим тенденцию прироста как в количестве дорог, так и в объемах финансирования. Более того, как можно увидеть на тех трассах, где идет ремонт и капремонт полотна, техника работает практически вся обновленная. Сейчас перед нами стоит задача обновить и асфальтобетонные заводы для создания нового дорожного покрытия — это требует модернизации.

ЧТО ТАКОЕ ИБК?

- Если мы говорим о бюджете «трехлетки», это региональные средства или федеральные вливания?

- Это консолидированный бюджет - и федеральные, и региональные деньги. Более того, мы сейчас используем ИБК - инфраструктурные бюджетные кредиты, и на следующий год у нас уже одобрена заявка на 22 миллиарда рублей.

ИБК был взят под Западную хорду: мы начинаем ее строительство в этом году.

И в этом году мы начинаем уже строительство Западной хорды – 12,8 км. Это наша последняя соединительная дорога длиной 12,8 километра в 110 км Ростовского транспортного кольца. Более того, мы в его составе будем строить две развязки – Щепкинскую и Родионовскую. Мы видим, что сейчас там возникло так называемое «горлышко», что вызовет заторы. Будем расширять автомагистраль.

Плюс, как и обещали жителям, построим мост через Ростовское море и подъездные пути к нему. Есть контракт на этот объект, и началась его реализация — тоже на деньги ИБК. Уже дальше займемся дорогой к инфекционному госпиталю. Все эти этапы предусмотрены меморандумом.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НЕ ВСЕГДА СПРАВЛЯЮТСЯ САМИ

- А как донские муниципалитеты будут участвовать в «трехлетке»?

- На «трехлетку» у нас запланировано 958 дорожных объектов, и более 60% - это муниципальные дороги.

У нас же есть муниципальный дорожный фонд — более восьми миллиардов рублей на всю область, и за счет этих средств муниципальные образования тоже ремонтируют свои дороги. Мы с ними постоянно на связи и прекрасно видим, куда тратятся деньги, - они в Ростове защищают свою программу развития. Часто рекомендуем принять меры, учитывая программу безопасности дорожного движения, установку камер видеофиксации, ограждения. Постоянно смотрим за риском ДТП, определяем очаговые участки, принимаем меры по ликвидации очагов.

- Сейчас с представителями муниципалитетов проводятся практические семинары, на которых как раз и обсуждаются задачи «трехлетки».

- Районы области мы разделили на четыре группы и проводим для них обучающие семинары. Дороги - это злободневная тема. И к этому вопросу нужно выходить с зимы: делаем больше ямочного ремонта — вынуждает специфика донского региона, когда зимой перепад температур и ледяные дожди.

Мы запланировали семинары для эффективной работы по контракту по содержанию автомобильных дорог. Сейчас лучше заключать контракты, где полностью включены все виды работ. То есть если есть дорога, то предусмотреть в контракте все виды работ, которые на этой дороге возможны. Некоторые муниципальные образования пропускают какие-то виды работ и потом вынуждены их выполнять отдельным контрактом, а это — лишнее время, и те же ямы не ликвидируются вовремя. Это одна из основных тем наших семинаров.

Другая — новшества в проектировании, подготовка к нему: техническое задание нужно согласовывать с нами, потому что мы видим, что на конкретном участке дороги нужно сделать.

«ЧИСТОЕ НЕБО»

- Не так давно закончилась транспортная неделя в Москве. Какие новости вы привезли оттуда? Что ожидает дончан?

- Транспортная неделя - это очень важное событие. В этом году произошло одно знаковое событие – это «Дороги России» в Казани. И без преувеличения можно сказать, что донской регион выглядел одним из лучших, потому что нам действительно было что показать.

Там же мы посмотрели и российских производителей по внедрению российской техники. Их модельный ряд катков, асфальтоукладчиков выходит уже на европейский уровень. Отмечу, что в транспортной неделе в Москве принимал активное участие город Ростов-на-Дону.

И приятно видеть, что в условиях санкций мы вышли на такой высокий рубеж по качеству, производству, эстетике, внешнему виду, и по темпам роста нашего российского производителя. Мы двигаемся в сторону экологически чистого транспорта – это трамваи, электробусы и троллейбусы. Очень заинтересовал электробус - тот же троллейбус с автономным ходом, но по программе «чистое небо». После зарядной станции ему хватает автономного хода до 300 км. Зарядные станции можно ставить по пути его движения.

Сейчас мы рассматриваем возможности, и по государственной программе, в которую мы вошли, в следующем году берем 14 зарядных станций, из которых шесть — для Ростова, и ориентировочно 40 электробусов, 20 из которых - в Ростов, 10 - в Таганрог и 10 - в Волгодонск. Сейчас у нас работает один тестовый, и по итогам теста определим, электробус какого производителя мы возьмем.

«МЫ БОЛЬШЕ МКАДа»

- Ростовское транспортное кольцо – это тоже часть будущей «трехлетки»? Или это отдельный проект?

- Конечно часть. «Трехлетка дорог» подразумевает все, что связано с дорогами . И завершение Ростовского транспортного кольца у нас планируется на 2025 год. Это будет кольцо продолжительностью 110 километров. Для сравнения: Московская кольцевая автодорога (МКАД) – 108 км. Так что мы больше МКАДа!

Что такое Ростовское транспортное кольцо? Это комплексное развитие территорий: получается, что границы Ростова у нас разрастаются. Естественно начнется застройка. Например, стартует строительство Левенцовки-2 - я это направление тоже курирую, еще застройка Кумженской рощи.

Что такое расширение границ Ростова? Это экономика, это доходы в бюджет, это налоговые платежи и плюс, конечно, желание людей переселиться в столицу Дона. Ростовское транспортное кольцо – это прямой выход на ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области минуя Ростов, это прямой выход на Краснодарский край.

- И в конце нашего разговора, скажете несколько слов для наших читателей и радиослушателей?

- Начиная «трехлетку» дорог, мы сделаем все возможное, чтобы принести благо жителям донского региона. И, если взять тему развития экологически чистого транспорта, я думаю, что этот транспорт в Ростовскую область скоро зайдет. И проблемы с пробками в городе, конечно же, уменьшатся.

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