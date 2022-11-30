Из Ростова-на-Дону планируют запустить электричку в аэропорт Платов

Планируется довести электричку до Батайска, Шахт и Новочеркасска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону планируют запустить городскую электричку до аэропорта Платов. Об этом рассказал глава регионального министерства транспорта Владимир Окунев.

Пригородная электричка пользуется спросом среди ростовчан. Власти активно разрабатывают новые посадочные узлы и схему "Донского экспресса". На данный момент аэропорт Платов пока не работает, однако в дальнейшем планируется запустить туда электричку.

Владимир Окунев отметил, что в микрорайоне Левенцовском может появиться транспортный узел к аэрогавани. Кроме того, планируется довести электричку до Батайска, Шахт и Новочеркасска. Проект и способ его осуществления уже есть, осталось получить финансирование и браться за работу.

Если говорить конкретно об электричке от Ростова до аэропорта, этот путь сейчас находится на стадии предпроекта. Чтобы его реализовать, нужно понять, по чьим землям будет проходить дорога, кто их собственник и, самое главное, какой должен быть экономический эффект от реализации данного проекта, – поделился Владимир Окунев.

Напомним, что за десять месяцев текущего года ростовская электричка перевезла 148 тысяч пассажиров.

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