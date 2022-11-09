С 17 ноября для электрички Азов - Ростов введут новую остановку

Пассажирам рекомендуют всегда уточнять актуальное расписание маршрутов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 17 ноября для электрички Азов - Ростов-на-Дону введут новую остановку на 23 километре, в районе хутора Новоалександровка. Об этом предупреждает Северо-кавказская пригородная пассажирская компания.

Речь идет о поезде № 6029. Из Азова он будет отправляться в 20:55 вместо 20:57. Потом должен останавливаться в пунктах: Красногоровка, 23 км, Кулешовка, Стройдеталь, Батайск, Электродепо, Заречная. Прибытие в донскую столицу планируют на 21:55.

Добавим, актуальное расписание пассажиры всегда могут узнать у кассиров, а также на сайте АО «СКППК».

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