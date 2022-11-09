В этом году на объекте планируют выполнить подготовительные работы. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области стартовало строительство Западной хорды, которая станет завершающим участком Ростовского транспортного кольца. Информацию об этом 8 ноября опубликовали на сайте Министерства строительства России.

- Строительство Западной хорды даст мощный импульс к развитию прилегающих территорий. Будет обеспечена транспортная доступность новых крупных микрорайонов - Левенцовский-2 и Кумженский», - заявил ранее первый заместитель федерального Минстроя Александр Ломакин.

В этом году на объекте планируют выполнить подготовительные работы. Начало строительства запланировали на весну 2023 года.

Напомним, речь идет о 12-километровом участке пути. На создание дороги собираются потратить 15 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита, из этих денег уже освоили 953 млн рублей.

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