В Ростовской области открыли движение по трем дорогам на въездах в донскую столицу

Губернатор оценил готовый участок Северного обхода. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области открыли движение по трем крупным дорогам на въездах в донскую столицу. Речь идет о Северном обходе, развязке на 9 км трассы А-280 и южном подъезде к Ростову, их завершили досрочно, сообщает сайт донского правительства.

Предполагается, что указанные объекты станут частью будущего Ростовского транспортного кольца. По одному из отрезков пути - участку Северного обхода - уже проехал губернатор Василий Голубев. Глава региона отметил, что эта развязка - начало «Западной хорды», которая будет следующим звеном масштабного дорожного строительства.

- Мы ставим задачу замкнуть Ростовское транспортное кольцо в 2025 году. Это повысит комфорт передвижения, даст возможность для развития нескольких микрорайонов донской столицы и прилегающих районов области. Но самое главное - мы значительно сократим транзит по дорогам Ростова, - сообщил Василий Голубев.

Напомним, проект строительства Ростовского транспортного кольца получил поддержку президента и правительства страны.

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