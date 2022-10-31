В Ростовской области 31 октября открыли движение на участке Северного обхода. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

В Ростовской области открыли движение на одном из участков Северного обхода. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В понедельник, 31 октября, было открыто движение по трем крупным дорогам. Речь идет об участке Северного обхода Ростова, транспортной развязке на западном выезде из донской столицы и южном подъезде к городу.

- Федеральные объекты завершены досрочно. Все три дороги - составные части будущего Ростовского транспортного кольца, по которому транзитный транспорт будет объезжать мегаполис, - отметил глава региона.

В 2023 году планируется открытие обхода Аксая. Кроме того, рабочие уже приступили к строительству западной хорды. Первый этап этого строительства должен быть завершен в 2024 году. Все эти объекты будут соединяться в кольцо на протяжении трех лет, начиная с 2023 года.

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Это снизит число ДТП на опасных участках дороги.