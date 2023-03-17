Ростовские врачи удалили пациенту 30-сантиметровую опухоль

Мужчине потребовалось обширное хирургическое вмешательство. Фото: НМИЦ онкологии Минздрава России.

Ростовские медики спасли пациента, удалив у него 30-сантиметровую опухоль. Операцию провели врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии.

34-летний мужчина приехал из Донецкой народной республики. Год назад в больнице Донецка у него диагностировали опухоль. Новообразование удалили, но спустя несколько месяцев состояние пациента ухудшилось. Медики выявили новую опухоль в животе и назначили химиотерапию. Однако медицинские препараты не давали никакого эффекта — опухоль стремительно росла.

Жителю ДНР уже делали операцию, но опухоль снова выросла. Фото: НМИЦ онкологии Минздрава России.

Пациент обратился в ростовский онкоинститут. Специалисты поняли, что поможет только обширное хирургическое вмешательство. За сложный случай взялся директор центра Олег Кит.

Опухоль была внушительных размеров: 21 сантиметр в ширину и 30 — в длину. Новообразование поразило часть внутренних органов: медики удали часть кишки и почку, выполнили резекцию желудка.

— Операция прошла успешно, пациент выписан домой. Прогноз благоприятный, — рассказал Олег Кит.

Он отметил, что теперь мужчине потребуется так называемая адъювантная терапия — дополнительное лечение после операции.

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