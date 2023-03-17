В донском парламенте обсудили независимую оценку качества соцуслуг в коммерческих клиниках

В Заксбрании Ростовской области обсудили итоги независимой оценки качества соцуслуг. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове депутаты регионального Законодательного Собрания, представители исполнительной власти и эксперты обсудили итоги независимой оценки оказания социальных услуг в донском крае. Модератором встречи выступил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

КАЧЕСТВО ОЦЕНИВАЮТ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА

Отметим, качество оказания социальных услуг частными клиниками населению оценивают каждый год. В основе лежит мнение самих жителей региона, пользующихся таковыми услугами.

В прошлом году такие опросы проводили областное министерство труда и минздрав. В первом случае респондентами стали больше 17 тысяч человек, во втором – больше 42 тысяч человек.

Глава минтруда области Елена Елисеева отметила хорошие показатели минувшего года. В среднем учреждения соцобслуживания были оценены жителями на 98,99 балла из 100 возможных. При этом наименьший результат составил 95,8 балла, что тоже оценивается как «Отлично».

У регионального министерства здравоохранения показатели заметно скромнее. Средний балл там - 62 балла. И, если в муниципальных больницах результаты превышали отметку в 80 баллов, то оценка частных клиник, работающих в системе ОМС, в некоторых случаях показала уровень в 30 баллов.

Как сказал замначальника управления лечебно-профилактической помощи регионального минздрава Виталий Иванов, результаты во многом объясняются тем, что некоторые частные медицинские учреждения препятствовали проведению независимой оценки качества.

Участники встречи сошлись во мнении, что это недопустимо.

«ВОПРОС НУЖДАЕТСЯ В ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКЕ»

- Был озвучен ряд предложений по исправлению данной ситуации. Одно из основных – это учитывать оценку качества при распределении квот на оказание медицинских услуг коммерческими учреждениями, - рассказал первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев. – Еще одно предложение касалось включения в лицензионное соглашение результатов независимой оценки качества. Однако этот вопрос нуждается в тщательной, в том числе юридической проработке.

По итогам встречи составят перечень рекомендаций. Их направят во все структуры и ведомства, задействованные в организации социального обслуживания граждан.

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