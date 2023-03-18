В Ростовской области мужчина расстрелял любовника жены из охотничьего ружья

Происшествие случилось в одном из сел Ростовской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области осудили жителя одного из сел, который застрелил мужчину из охотничьего ружья. Дончанин заподозрил жену в близких отношениях с общим знакомым и решил разобраться с соперником. Выяснение отношений в итоге обернулось драмой. «КП-Ростов-на-Дону» узнала подробности истории.

Семья Натальи и Виктора в селе считалась положительной. (все имена изменены — прим. ред.) Местные говорят, что 46-летний Виктор работал вахтами, а в свободное время ходил на охоту. Наталья — медсестра. Супруги прожили вместе много лет и воспитали двоих детей.

Осенью в отношениях произошел раскол: мужчина узнал, что жена изменяет. По данным источника, под подозрение попал знакомый из соседнего хутора Борис. Сначала оскорбленный супруг хотел поговорить с соперником, что называется, по-мужски. В очередной раз направляясь на охоту, Виктор по дороге заехал к Борису.

— Спокойного разговора не получилось. Мужчины начали конфликтовать. В какой-то момент Виктор взял охотничье ружье из машины и выстрелил в Бориса четыре раза, — пояснил источник.

Раненый скончался на месте происшествия. А Виктора в тот же день задержали — свою причастность он не отрицал.

Во время обысков у Виктора обнаружили ружье, на которое не было разрешения. Подозреваемый рассказал, что он увидел самодельную одностволку, когда однажды весной возвращался с охоты. Он захватил ее с собой, отвез домой и так и не сдал.

Как сообщили в прокуратуре Чертковского района, в отношении подозреваемого возбудили дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия». Подозреваемый признал вину еще на стадии предварительного следствия. Он извинился перед родственниками погибшего и оплатил его похороны.

— Приговором Чертковского районного суда подсудимый признан виновным в совершении двух указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — прокомментировали в районной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что потерпевшим по делу был признан брат погибшего. Он заявлял гражданский иск на сумму миллион рублей. Суд удовлетворил его частично и обязал обвиняемого выплатить 400 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина нашел охотничье ружье на остановке и едва не застрелил из него жену

Суд приговорил местного жителя к реальному сроку. (Подробности)